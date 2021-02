Winter is coming... stuur je sneeuw- en ijsfoto’s naar Het Kontakt

REGIO • De meteorologen zijn het er over eens: het wordt de komende week winter in Nederland. Een winterweek die we lang niet hebben gehad met naar verwachting veel sneeuw en matige tot strenge vorst.

Winterweer is altijd goed voor mooie plaatjes. Wij ontvangen ze graag.

Stuur je sneeuw- en ijsfoto’s naar: redactie.alblasserwaard@kmp.nl

Wellicht kom je dan met jouw foto in onze krant van volgende week.

Berichtjes over ijsbanen die open gaan en activiteiten op het ijs krijgen we eveneens graag door. Hiervoor kan hetzelfde e-mailadres worden gebruikt: redactie.alblasserwaard@kmp.nl