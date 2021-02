Schoolbestuurder over heropening scholen: ‘Er is veel reuring op scholen en in schoolbesturen’

REGIO • Op scholen in de regio klinkt gemopper over de late verschijning van het protocol voor heropening van het basisonderwijs. In afwachting van het protocol konden scholen tot en met donderdag 4 februari alleen nog de grote lijnen bepalen.

Het protocol van de PO-Raad verscheen pas donderdagavond 4 februari. Het maakt duidelijk hoe scholen vanaf maandag hun leerlingen weer kunnen ontvangen.

Veel te laat

Jan Vermeulen is plaatsvervangend bestuurder van O2A5, een verband van 25 scholen voor openbaar onderwijs in de regio. Hij vertelt: “We kregen het protocol natuurlijk veel te laat. Je moet alles al organiseren en erover communiceren met de ouders. We hebben onze afspraken donderdagochtend al gemaakt, want ouders konden niet wachten en wij moesten onze maatregelen treffen.”

Lastig

Vermeulen merkte tijdens overleggen met andere bestuurders dat ook zij hun brieven aan ouders al verstuurd hadden of bijna klaar hadden. “Je neemt een voorschot op de maatregelen die je verwacht. Er was veel reuring op scholen en in schoolbesturen. Iedereen vroeg zich af: wat willen we gaan doen? Het is lastig, de feiten veranderen steeds. Er is nu een Britse variant, wellicht is er straks ook nog een Zuid-Afrikaanse.”

Snottebellen

Nu het protocol er is, constateert Vermeulen dat ‘zijn’ scholen zich op één punt niet aan het protocol zullen houden: het snottenbellenbeleid. “Ik hoor dat ook andere besturen zich daar niet aan houden. In het OMT-advies van 31 januari staat dat kinderen met snottenbellen nog naar school moeten kunnen. De PO-Raad heeft gevraagd of het OMT daar nog eens goed naar wil kijken, omdat daar veel onrust over is. Je krijgt discussies met ouders: heeft een kind alleen een snottebel of is het echt verkouden? We willen een duidelijke lijn. In het protocol staat nog steeds dat het moet kunnen, maar wij hebben aangegeven: als een kind verkouden is, blijft het thuis.”

Slecht uitvoerbaar

Dan is er het dringend advies voor het dragen van mondkapjes in de groepen 7 en 8. De scholen van O2A5 gaan dat advies niet opvolgen. “Ik sprak negen andere bestuurders van stichtingen die tussen de vijf en vijfentwintig scholen hebben; ook zij gaan dit advies niet opvolgen. We vinden het slecht uitvoerbaar. Het OMT heeft gezegd dat de leerkracht het in de hogere klassen kan overwegen, dus het OMT is daar heel terughoudend in geweest.”

Scholen niet dicht

Vermeulen is blij dat de basisscholen weer open mogen. “De scholen hadden niet dicht moeten gaan denk ik. Een deel van de kinderen is er niet bij gebaat, ook vanwege het sociaal-emotionele aspect. Het OMT heeft sluiting nooit noodzakelijk geacht. Het is goed dat we weer open gaan, wel moeten we het veilig regelen.”

Maatwerk

Het bestuur van O2A5 heeft per school bekeken wat de beste aanpak is. “We hebben maatwerkafspraken maken voor iedere school.” Of er leerkrachten zijn die fysiek onderwijs niet aandurven, kon Vermeulen vrijdagochtend 5 februari nog niet zeggen. “Ik ga vandaag een rondje maken langs eindverantwoordelijk clusterdirecteuren. Als er behoefte is aan een spatscherm of een streep in de klas waar kinderen niet overheen komen, zullen we dat gewoon doen.”

Groter besmettingsgevaar

Tot nu toe waren er op de scholen van O2A5 geen leerkrachten die niet voor de klas durfden. “Wel mensen die het eng vonden. Nu ligt de situatie anders: er is een groter besmettingsgevaar. Ik kan me voorstellen dat er leerkrachten zijn die zeggen: ‘Ik durf dit niet aan’. Dan zullen we bekijken of we het kunnen oplossen met een vervanger of afstandsonderwijs. We gaan niet forceren.”

Groep in tweeën

Over de organisatie van het onderwijs zegt Vermeulen: “Het kan zijn dat we grote groepen in tweeën delen, dat de ene helft ’s morgens les krijgt en de andere ’s middags. Buitenspelen zal gebeuren in vaste groepen. We willen de mobiliteit in de school beperkt houden. Daarom blijven leerkrachten in hun eigen klas en mogen stagiaires en onderwijsassistentes per dag maar in één groep werken. Samen lunchen doen we niet en leerkrachten houden minimaal 1,5 meter afstand. Vergaderen doen we digitaal, vanuit het eigen lokaal.”

Studeerkamergeleerden

Corné Egas van Karakter, de vereniging voor Scholen met de Bijbel Alblasserwaard, noemt het creëren van bubbels ‘iets wat studeerkamergeleerden hebben bedacht’. Ook de scholen van Karakter hadden hun beleid al bepaald voordat donderdagavond het protocol in de mailbox viel.

Egas: “We hebben als scholengroep woensdagmorgen de acties voorbereid en op donderdag besproken in de teams. We deden dit met de informatie die we hadden, dat was onder andere het servicedocument van het ministerie.”

Geen bubbels

Het handhaven van bubbels binnen groepen is volgens Egas niet te organiseren. “We gaan hele dagen open voor hele groepen. De kinderen lopen door de klas naar de wc, gaan een blaadje halen. Qua ruimte is het niet mogelijk om hen in bubbels te laten werken.”

Blij

Egas constateert dat de ‘overgrote meerderheid’ van de leerkrachten binnen Karakter blij is met de heropening. “Ik ben blij dat we weer aan de gang kunnen. Wel moeten we onze maatregelen aanscherpen en goed in de gaten houden of een klas in quarantaine moet.”