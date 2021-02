Uitdagend vrijwilligerswerk bij Stichting Mentorschap Noordwest en Midden

VIJFHEERENLANDEN • Stichting Mentorschap Noordwest en Midden is op zoek naar meer vrijwillige mentoren, die de uitdaging aangaan om belangen te behartigen van mensen die door ziekte of een beperking niet goed zelf kunnen beslissen over hun zorg en welzijn.

Mentor zijn is mooi, dankbaar en zinvol werk. Dat kan Kees Osseweijer uit de gemeente Vijfheerenlanden beamen. Hij is mentor van Dirk. Dit betekent dat hij de zorgbelangen behartigt van Dirk, omdat hij dat zelf niet meer kan. Kees: “Een paar jaar geleden heb ik me als vrijwilliger hiervoor aangemeld en na de nodige scholing en begeleiding door de Stichting werd Dirk mijn eerste cliënt.”

Nooit saai of voorspelbaar

“Dirk is 72 jaar oud en hij heeft een verstandelijke beperking. Vroeger was hij getrouwd, maar na het overlijden van zijn vrouw raakte hij in allerlei problemen verzeild. Er was geen familie waar hij op terug kon vallen. Daarom heeft hij nu een mentor en dat ben ik. En ik moet je eerlijk zeggen: dat is soms best een uitdaging!”

“We moesten echt aan elkaar wennen. Wat ik vooral moest leren is de simpele waarheid dat emotie en ratio verder uit elkaar kunnen liggen dan ik in mijn werk gewend was. Maar Dirk en ik weten inmiddels wat we aan elkaar hebben. En het is nooit saai of voorspelbaar. Zijn karakter geeft hem weinig ruimte voor flexibiliteit en dat botst dus wel eens met zijn buren en verzorgers in de zorginstelling waar hij woont.”

Afrekenen

Ter illustratie vertelt Kees een anekdote: “Op speciaal verzoek van Dirk gingen we laatst samen in mijn auto bij een regionale bakker speciale kerstkoeken kopen: puur jeugdsentiment natuurlijk. Omdat hij nauwelijks kan lopen, mocht ik de aankoop doen. Ik kreeg 20 euro mee. Ik moest 21 euro afrekenen, maar met de kwantumkorting die in de krant vermeld stond, hoefde ik maar 19,50 euro te betalen. Ik liet het verschil maar zitten, dacht ik. Maar Dirk stond erop de 0,50 euro te ontvangen. Het muntstukje borg hij vervolgens tevreden in zijn portemonnee op. Dan moet je natuurlijk even niet gaan beginnen over benzinegeld of zo…”

Levensgeluk

“Mentor zijn is mooi, dankbaar en zinvol werk”, vervolgt Kees. “Als een medemens het zelf niet meer kan, dan moet er immers iemand zijn die zijn belangen op een deskundige wijze behartigt en die hij vertrouwt. Dit geeft cliënt en mentor veel bevrediging en draagt bij aan het levensgeluk van de kwetsbaren in onze samenleving.”

Er zijn nieuwe mentoren nodig bij Mentorschap. “Omdat de groep mensen die een mentor nodig heeft groeit, is er ook meer behoefte aan vrijwillige mentoren. Vandaar dat we onze uiterste best doen om meer mentoren te werven”, vertelt Wendy Rinzema van Mentorschap Noordwest en Midden. Voor meer informatie: www.stichtingmentorschap.nl.