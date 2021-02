Avonturenboerderij Molenwaard voor derde keer verkozen tot Leukste Uitje van Zuid-Holland

GROOT-AMMERS • Avonturenboerderij Molenwaard is opnieuw verkozen tot het Leukste Uitje van Zuid-Holland. Bij de jaarlijkse ANWB-verkiezing werd de Avonturenboerderij in Groot-Ammers voor de derde achtereenvolgende keer uitgeroepen tot de leukste van de provincie.

Directeur Michael van Hoorne ontving dit jaar de Gouden Award op gepaste afstand, via digitale uitreiking van de ANWB-verkiezing. Het Mariniersmuseum kreeg de Zilveren Award en het Archeon de Bronzen Award.

“Het is een park waarbij klant- en kindvriendelijkheid centraal staat; veel educatie, lekker in de natuur en leren van het boerenleven”, aldus een ANWB-lid over Avonturenboerderij Molenwaard.

Ongekend

“Dit is toch ongekend!”, vertelt Michael van Hoorne. “Na zo’n bijzonder jaar, toch voor de derde keer het Leukste Uitje van Zuid-Holland. Wij zijn zó ontzettend dankbaar voor deze prachtige publieksprijs. Een mooier compliment van onze bezoekers konden we niet krijgen. Het is opnieuw een bevestiging dat ons concept werkt; hoe uniek het in Nederland is.”

“Maar, waar ik nog het meest trots op ben, is weer de uitzonderlijk hoge score voor onze klantvriendelijkheid. Iets wat alleen mogelijk is door ons fantastische Avonturenboerderij-team. Een zeer enthousiast, hardwerkend team dat van coronajaar 2020 een groot succes heeft gemaakt en, zo snel als we open mogen, weer in 2021 voor al onze gasten zullen klaarstaan. Duizendmaal dank aan al deze toppers!”

80.000 stemmen

De verkiezing ‘Leukste Uitje van Nederland’ is onderdeel van het Land van ANWB. Dit jaar zijn ruim 80.000 stemmen uitgebracht op uitjes die ANWB-leden het meest waarderen in verschillende categorieën. Even wat anders dan anders werd de winnaars dit jaar bekendgemaakt via een digitale uitreiking van de ANWB-verkiezing.

Vakantiepark Molenwaard

Al sinds de opening van de Avonturenboerderij is de ANWB een zeer betrouwbare en betrokken partner. De ANWB-leden zijn altijd graag geziene gasten op het themapark, zo ook tijdens de speciale ANWB Ledendagen. Vanaf eind mei 2021 is het voor alle ANWB-leden nu ook mogelijk om te blijven overnachten bij Vakantiepark Molenwaard, gelegen op slechts 10 minuten van de Avonturenboerderij. Met een uniek aanbod bij ANWB Reizen kunnen de leden kiezen uit een week, midweek of weekendje weg bij dit spiksplinternieuwe vakantiepark in het Groene Hart.