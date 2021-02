Buurtbus gaat vanaf 10 februari weer rijden

REGIO • De buurtbuslijnen van Qbuzz starten weer vanaf woensdag 10 februari. In goed overleg met de buurtbusverenigingen en de Provincie Zuid-Holland is besloten dat de BuurtBuzz in de regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem weer gaat rijden.

Na ruim 10 maanden stilstand staan de vrijwillige chauffeurs weer met veel plezier voor de reizigers klaar, maar om de buurtbussen weer in te kunnen zetten zijn een aantal aanpassingen gedaan. Zo wordt de chauffeur met een kuchscherm gescheiden van de instappende reizigers. De chauffeur hoeft, gezeten achter het scherm gedurende de rit, geen mondkapje te dragen. Verder is er extra ventilatie aangebracht in de bus. De laatste toevoeging is een speciaal luchtfilter, een HEPA-filter, deze worden onder andere gebruikt in vliegtuigen. Naast deze aanpassingen gelden er voor de meereizende passagiers een aantal regels.

Zo is het dragen van een mondkapje verplicht, zowel in de bus als bij de haltes. Ook wordt gevraagd om bij voorkeur een OV-chipkaart te gebruiken bij het reizen. Uiteraard moet iedereen voldoende afstand houden van elkaar.

Verder adviseert de Rijksoverheid dat het openbaar vervoer alleen gebruikt wordt voor noodzakelijke reizen, en dat geldt uiteraard ook voor de BuurtBuzz. “Wij zijn zeer content dat de buurtbusverenigingen en Provincie Zuid-Holland tot overeenstemming zijn gekomen om weer van start te gaan en wij een veilig vervoersmiddel beschikbaar kunnen stellen”, aldus Qbuzz.

Oproep voor meer vrijwilligers

Vrijwilligers zijn overigens nog steeds nodig. Mensen die voor minstens twee uur per week beschikbaar zijn en in het bezit van een geldig B-rijbewijs, kunnen zich aanmelden als chauffeur voor de BuurtBuzz. Voor meer informatie: www.qbuzz.nl/dmg/buurtbuzz.

De BuurtBuzz rijdt volgens een nieuwe dienstregeling. Deze dienstregeling is te vinden op: www.qbuzz.nl/dmg. Hier kunnen reizigers ook direct hun reis met de BuurtBuzz plannen.