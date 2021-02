Wouter Kolff over avondklok: ‘Niet te snel afschaffen’

DORDRECHT/ REGIO • Voorzitter Wouter Kolff van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid noemt het instellen van de avondklok nog steeds een paardenmiddel, maar wil er niet te snel van af.

“De avondklok is een bijzondere maatregel. Alle maatregelen zijn allemaal heftig, maar deze is echt een paardenmiddel”, aldus Wouter Kolff, tevens burgemeester van Dordrecht, donderdag 4 februari tijdens zijn periodieke persconferentie over het virus.

“Het is tamelijk effectief als je kijkt naar de stilte op straat”, vervolgde Kolff. “Hoe effectief de avondklok precies is om het virus te beteugelen, is nog onduidelijk. Daarvoor moeten we meer cijfers zien. Maar het is mijn advies om deze maatregel te laten voortduren om het effect te kunnen meten. Dat meten blijft natuurlijk moeilijk, omdat je de maatregel uitvoert in combinatie met andere maatregelen.”

Verkiezingen

Tijdens het persmoment waarschuwde Kolff voor een politisering van de coronamaatregelen. Hij doelde daarmee op de landelijke verkiezingen die eraan komen en de mogelijke neiging van politici om met bijvoorbeeld een versoepeling van maatregelen in de gunst te komen bij kiezers.

“De avondklok moet geen knipperlicht worden, afhankelijk van hoe de politieke vlag erbij hangt”, vervolgde Kolff. “Blijf primair de crisis aanpakken in plaats van elkaar!”, adviseerde hij aan de landelijke politici.

Naleving

De avondklok mag wat Wouter Kolff betreft dus nog wel even voortduren. “Als die dreiging van de Britse variant zo groot is, dan is 8 tot 13 procent mogelijke reductie door de avondklok best groot. Maar in de hele discussie moet je ook nog kijken naar het draagvlak. Er is op dit moment een groot nalevingsgedrag. Dat vind ik ook belangrijk.”

Hij vervolgde: “Nu is het relatief weinig belastend met veel effect. Dan moet je van goede huize komen wil je zo’n maatregel afschaffen. In juni is het ingewikkelder dan nu, dat besef ik ook wel.”

Ingewikkelde fase

De voorzitter van de Veiligheidsregio vindt dat we op dit moment in een ingewikkelde fase zitten van de bestrijding van het coronavirus. Zuid-Holland Zuid stond lange tijd in de top 5 van de gebieden met de meeste besmettingen, maar is inmiddels afgezakt naar positie 12 van de 24 Veiligheidsregio’s.

“De daling is goed ingezet, maar tegelijkertijd zou je willen dat die daling forser was, zoals in de afgelopen zomer. Daarom moeten de maatregelen stevig blijven.” Het aantal ziekenhuisopnamen is overigens nog steeds hoog in de regio Zuid-Holland Zuid. Wat dat betreft staat de regio op de derde plaats van Nederland.

Zeer ernstig

De Veiligheidsregio beschouwt de situatie daardoor nog steeds als ‘zeer ernstig’. Dat heeft te maken met het hoge aantal ziekenhuisopnamen en de opkomst van de Britse variant van het virus, die veel besmettelijker is dan de ‘oude’ versie.

Er werden in de afgelopen twee weken 518 bekeuring uitgeschreven voor corona-overtredingen, minimaal 300 keer ging het daarbij om een overtreding met betrekking tot de avondklok. Er werden daarnaast 764 waarschuwingen uitgedeeld voor minder serieuze vergrijpen.

Horeca

Wouter Kolff ging donderdag ook nog in op de Routekaart, waarin beschreven staat wanneer versoepelingen van de maatregelen nodig zijn. “Die is niet heilig, want het virus is grillig”, vertelde hij daarover. En: “De droge horeca langer dicht, daar vind ik wel wat van. Daar gaan we nog wel dieper induiken of alles wat daarover staat in de Routekaart ook op deze manier uitgevoerd moet worden.”

Hij besloot zijn persgesprek met: “Er is licht aan het eind van de tunnel, maar de tunnel is nog niet ten einde.”