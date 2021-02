Sporthal De Hoefslag eerste grote vaccinatielocatie in Gorinchem

GORINCHEM • GGD Zuid-Holland Zuid start vanaf maandag 22 februari met vaccineren in sporthal De Hoefslag in Gorinchem. Het vaccineren gaat zeven dagen per week door.

In De Hoefslag kunnen op termijn zes zogenaamde ‘prikstraten’ in gebruik worden genomen. Bij de start in Gorinchem wordt gevaccineerd in twee tot drie prikstraten. Dit betekent dat per dag ruim 400 mensen gevaccineerd kunnen worden. Afhankelijk van de aanlevering van de vaccins wordt dit uitgebreid.

Bij de keuze voor de locatie in Gorinchem is rekening gehouden met rollators en rolstoelen en eventuele begeleiders van senioren. De Hoefslag heeft een gescheiden in- en uitgang. Dit is van belang vanwege de geldende coronamaatregelen.

Degenen die in Gorinchem ingepland staan vanaf 22 februari worden door de GGD telefonisch geïnformeerd over de juiste locatie.

Het vaccineren in de regio Zuid-Holland Zuid is inmiddels in volle gang. In de verzorgs- en verpleeghuizen zit het prikken tegen corona in de eindfase.

Via huisartsen is nu het vaccineren bij 85-plussers aan de gang, nadat eerste de mensen van 90 jaar en ouder aan de beurt waren. Vanaf vrijdag 5 februari worden mensen van 80 jaar tot 85 jaar door het RIVM uitgenodigd voor een prik.