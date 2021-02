Van Doorn (GL Vijfheerenlanden): ‘Terugdraaien fusie is echt onrealistisch’

VIJFHEERENLANDEN • Het is onrealistisch om te denken dat de herindeling in de Vijfheerenlanden kan worden teruggedraaid. Dat zei GroenLinks-fractievoorzitter Erik van Doorn afgelopen woensdag tijdens het verantwoordingsdebat over de Niemans-affaire.

Op social media wordt daarover gespeculeerd. “Mensen die dit als een mogelijkheid schetsen die het soms zelfs eisen houden de inwoners een worst voor die niet opgediend gaat worden. Het zijn valse profeten. Vooral als ze afkomstig zijn van mensen die zelf betrokken waren bij de fusie.”

Van Doorn wijst waarschijnlijk op oud-wethouder Wim Mulckhuijse van Zederik. Die beweert dat inwoners, maar ook hijzelf, druk voelden om de herindeling door te laten gaan: bezwaren werden niet serieus genomen. Mulckhuijse constateert - naast het Niemans debacle - grote verschillen tussen het stadse Vianen en Leerdam en de landelijke Zederikdorpen. De uitkomst van de Niemans affaire is voor hem een extra reden om de fusie terug te draaien.

Net als Van Doorn keerde echter ook Maria de Jong-Middelkoop (CDA) zich fel tegen oud-wethouders en oud-raadsleden die hun straatje nu proberen schoon te vegen. Zij zijn daarom niet serieus te nemen, vindt ze. “Elk raadslid, elk collegelid, maar ook elke ambtenaar die betrokkenis geweest bij deze zaak heeft een rol van betekenis gespeeld. Het is misleidend richting onze inwoners om dit te ontkennen.”