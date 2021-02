Raad Vijfheerenlanden over Niemans: ‘We hebben een slechte wedstrijd gespeeld’

VIJFHEERENLANDEN • “We kunnen niet anders dan constateren dat Vijfheerenlanden deze wedstrijd met 10-0 verloren heeft.” Dat zei D66-fractievoorzitter Klaas de Zwaan afgelopen woensdag bij het verantwoordingsdebat over de Niemans-claim. De gemeente moet een bedrag van 92 miljoen euro ophoesten vanwege een verkeerd uitgepakte grondruil in de jaren zeventig.

De Zwaan toonde zich schuldbewust, net als veel andere raadsfracties. “Nu we hier met elkaar verslagen in de kleedkamer zitten, kunnen we klagen over de scheidsrechter, over het harde spel van de tegenstander, over de pech en het bizarre wedstrijdverloop. Maar gegeven de stand moeten we misschien ook constateren dat wij een slechte wedstrijd hebben gespeeld. Verkeerde inschattingen, verkeerde tactiek misschien. Het is hoe dan ook zaak kritisch naar ons eigen spel te kijken.”

Vertrouwen

“Hadden wij als gemeenteraad deze uitslag kunnen voorkomen?”, vroeg Maria de Jong-Middelkoop (CDA) zich af. “”Waren we te goed van vertrouwen door de adviezen op te volgen die ons werden voorgelegd door experts en advocaten? Hadden wij onszelf nog veel beter moeten verdiepen in deze zaak? Hadden we ons diverse momenten een second opinion moeten vragen bij een andere expert of advocaat? Hadden we beter naar de terecht bezorgde inwoners moeten luisteren? Wilden we niet te graag fuseren? Was deze uitslag nu echt zo’n verrassing of was dit te voorspellen? Deze vele vragen en dilemma’s worstelen wij als CDA-fractie enorm mee. Deze uitspraak heeft ons allen diep geraakt en drukt als een zware last op onze schouders.”

Complexiteit

“Welke rol kun je überhaupt als raadslid, als fractie, als inwoner?”, volgens Hanneke van der Leun (VVD). “De zaak duurt zo lang dat meer dan de helft van onze inwoners jonger is dan de oorsprong van deze zaak. : Juist vanwege die complexiteit, waar commissies van deskundige door de rechtbank zijn ingeschakeld en wat te boek staat als de langstlopende rechtszaak ooit, oordeel je op basis van adviezen, die door ingehuurde deskundigen werden gegeven.” Van der Leun ging ook in op de diverse reacties op social media. “We hebben waardering voor de reacties met humor. Maar storen ons aan de mensen die denken dat ze een complexe zaak als deze beter kunnen beoordelen dan het aantal juristen die hier al jaren aan werken. Kritisch kijken naar wat er gebeurt is goed, maar met het royaal verspreiden van negativiteit en vertellen wat we in het verleden anders hadden moeten doen, daar is helemaal niemand mee geholpen. De claim wordt er geen cent lager van en inwoners krijgen er geen beter gevoel van.”

