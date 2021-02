Hanen kippenbos bij Oud-Alblas worden zo snel mogelijk opgevangen

OUD-ALBLAS • De ruim 70 hanen die onlangs gedumpt zijn in het kippenbos, worden zo snel mogelijk gevangen en ondergebracht bij een vogelopvang. Daarnaast zoekt de gemeente Molenlanden naar een permanente oplossing voor het ‘dumpingprobleem’.

De gemeente Molenlanden heeft in de afgelopen dagen contact gehad met de Dierenambulance, politie en de grondeigenaar van het kippenbos om tot een oplossing te komen.

In dit stukje bos op de hoek van de N214 met de N481 werden in de afgelopen tijd meer dan 70 hanen gedumpt en aan hun lot overgelaten. Dit is in de afgelopen jaren regelmatig gebeurd. Het ‘kippenbos’ dankt er zelfs zijn naam aan.

Liep de spuigaten uit

Maar het liep de laatste tijd de spuigaten uit met de ongeveer 70 extra hanen die gesignaleerd werden. Mede gezien de vorst en de momenteel heersende vogelgriep is er sprake van dierenleed, vinden de wijkagenten. Het dumpen van dieren is een strafbaar feit.

De Vogelopvang uit Schaijk had het nieuws van de gedumpte hanen gehoord en is in actie gekomen. “Samen wordt gewerkt aan een oplossing voor de huidige situatie”, meldt woordvoerder Ingeborg Voogt van de gemeente Molenlanden. Doel daarvan is om zoveel mogelijk hanen op te vangen voor de vorstperiode begint.

Permanente oplossing

“Daarnaast vinden we het belangrijk om met alle betrokken partijen het gesprek aan te gaan over een meer permanente oplossing”, vervolgt Ingeborg. “We willen namelijk allemaal voorkomen dat deze situatie zich bij herhaling voor blijft doen. Het is onwenselijk en dieronvriendelijk dat pluimvee op deze plek wordt achtergelaten.”