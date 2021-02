Bewoners Muisbroekseweg in Giessenburg klagen: ‘Het is hier een racebaan’

GIESSENBURG • Bewoners van de Muisbroekseweg in Giessenburg klagen over de onveilige situatie van de weg waaraan zij wonen. Het onderhoud is slecht en het is er net een racebaan.

Komend voorjaar gaat er groot onderhoud uitgevoerd worden aan de weg. De bewoners willen graag hun ideeën kenbaar maken om de verkeersveiligheid te vergroten.

“Momenteel is de Muisbroekseweg niet langer een rustige weg om aan te wonen, maar een racebaan waar het al geruime tijd niet veilig is om te wandelen of te fietsen of de kinderen te laten oversteken”, melden de bewoners van de weg in een brief aan het gemeentebestuur van Molenlanden.

Smal en bochtig

De weg is smal en bochtig, de meeste bochten zijn niet door te kijken en de toegestane snelheid van 60 kilometer per uur is te hoog voor dit type weg, vinden de bewoners. “Als je aan het wandelen of aan het fitsen bent, dan ben je je leven niet meer zeker doordat de auto’s je van alle kanten inhalen zonder vaart te minderen. De situatie is erg onveilig en het is wachten op ongelukken.”

De bewoners verwachten dat het verkeer de komende jaren alleen maar zal toenemen, want er worden woningen gebouwd, bedrijven vestigen zich in de omgeving en de lintbebouwing langs de Giessen is altijd al populair bij fietsers en voor rondritten en toertochten voor auto- en motorclubs.

Slecht onderhoud

Een grote bron van ergernis is de manier waarop de berm wordt onderhouden door het Waterschap. Veel reflectorpalen zijn in de loop der jaren verdwenen. Waar de reflectoren kapot worden gereden, worden geen nieuwe teruggeplaatst. Daardoor gaat het verkeer steeds verder de berm in rijden.

“Het Waterschap vult de ontstane sporen en gaten in de berm aan met gebroken puin, maar dat is een lapmiddel dat niet werkt”, vinden de bewoners. Enkele dagen na het aanvullen zijn de gevaarlijke gaten en kuilen weer terug. In de winter zorgt het ervoor dat de hele weg vies wordt van het gebroken puin en het water dat uit de kuilen spat. In de zomer trekken er enorme witte stofwolken over de weg en door de voortuinen.

Zwaar verkeer

En er komt ook veel zwaar verkeer over de weg. “Als er vrachtauto’s of tractors voorbijkomen, staan de huizen te schudden.”

Dat is nog veel erger geworden sinds er overdwars rijen klinkers liggen waar de glasvezelkabel de weg oversteekt. Drempels toepassen om de snelheid te verlagen is daarom geen optie volgens de bewoners, dit leidt zeker tot schade aan de huizen. Bovendien geldt er op de Muisbroekseweg een toegestaan gewicht tot maximaal 15 ton en dit wordt volgens de bewoners van de weg vaak overschreden.

Genoeg ideeën

De bewoners hebben genoeg ideeën om de veiligheid te verbeteren. “Het lijkt ons een verstandig idee om versmallingen te plaatsen. Door versmallingen te plaatsen wordt bepaald waar het verkeer op elkaar moet wachten. De weg optisch versmallen door gekleurde zijstroken en belijnen zorgt er ook voor dat mensen minder hard rijden.”

De bewoners vervolgen in hun brief: “Een verlaging van de toegestande snelheid zou ook fijn zijn, want dan kan de politie handhaven.” De brief aan het gemeentebestuur is massaal ondertekend door bewoners van de Muisbroekseweg.

Het gemeentebestuur van Molenlanden heeft nog niet gereageerd op de brief van de bewoners van de Muisbroekseweg. Meestal antwoordt de gemeente binnen enkele dagen of weken.