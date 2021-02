College Molenlanden: raad is niet onjuist geïnformeerd over bijdrage aan vervangen Pinkeveersebrug

MOLENLANDEN • De gemeenteraad is volgens het Molenlandse college door wethouder Johan Quik niet onjuist geïnformeerd over het al dan niet leveren van een financiële bijdrage aan de vervanging van de Pinkeveersebrug in Giessenburg.

Dat stellen burgemeester en wethouders in een raadsinformatiebrief, opgesteld na een publicatie in Het Kontakt waarin op basis van mailverkeer tussen Waterschap Rivierenland en wethouder Quik gesteld werd dat de wethouder eind september een toezegging van 55.000 euro had gedaan.

Het artikel leidde afgelopen week dinsdag tijdens de raadsvergadering tot vragen van diverse partijen. Wethouder Quik had in november namelijk op vragen van CDA en ChristenUnie geantwoord dat er op dat moment geen sprake was van bijbetalen door de gemeente.

Feitenrelaas

Antwoorden kregen de raadsleden diezelfde avond niet, wel de belofte dat er een feitenrelaas in de vorm van een raadsinformatiebrief zou volgen. Deze zette het gemeentebestuur woensdag online.

Het college ontkent daarin niet dat er afspraken zijn gemaakt tussen Waterschap Rivierenland en de wethouder. In het feitenrelaas wordt het bedrag van 55.000 euro echter niet genoemd, maar wordt er de nadruk op gelegd dat het besprokene een ‘voldoende afspraak is om het proces verder in gang te zetten.’



Richtinggevend

De gesprekken en de mailwisselingen over een eventuele gemeentelijke bijdrage bevonden zich wat betreft het college in een oriënterende fase. De afspraken die de wethouder en het waterschap via de mail begin oktober vastlegden, zijn daarmee ‘richtinggevend’.

Dat wethouder Quik op de zinsnede in de mail van het waterschap ‘De kosten van de toeleidende paden ect. voor de brugbreedte van 380 cm worden betaald door de gemeente Molenlanden, 55.000 euro.’ reageert met ‘Een juiste weergave van de afspraken die we woensdag 30 september gemaakt hebben.’ moet dus daarmee dus niet gezien worden als een concrete afspraak tussen gemeente en waterschap.

Bestuurlijke instemming

Het ontbreken van bestuurlijke instemming door college of gemeenteraad zorgt er volgens het college daarnaast voor dat de bovenstaande afspraak niet daadwerkelijk hoeft in te houden dat Molenlanden 55.000 euro bij moet betalen. En daardoor zou de wethouder de raad ook niet onjuist geïnformeerd hebben.

‘Op het moment van beantwoording van de raadsvragen in november was er geen sprake van bestuurlijk geaccordeerde afspraken over een bijdrage vanuit de gemeente.’

Begrijpen

Burgemeester en wethouders gaan er daarbij overigens vanuit dat het waterschap deze opstelling wel zal begrijpen. ‘Het college merkt hierbij op dat in een gesprek tussen twee bestuurders verondersteld wordt dat beide bestuurders weten hoe het werkt in het openbaar bestuur. De afspraken zijn als richtinggevend bedoeld, maar formele besluitvorming dient door het juiste orgaan te worden genomen.’