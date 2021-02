Burgemeester Fröhlich (Vijfheerenlanden): ‘Geen verhoging ozb door schadeclaim Niemans Beton’

VIJFHEERENLANDEN • Het schadebedrag in verband met de uitspraak in de zaak Niemans Beton hoeft geen consequenties te hebben voor de hoogte van bijvoorbeeld de woonlasten (zoals de OZB) van burgers in Vijfheerenlanden of de hoogte van de aan verenigingen te verstrekken subsidies. Dat heeft burgemeester Sjors Fröhlich afgelopen woensdagavond tijdens een online raadsvergadering geantwoord op een vragen van inwoners.

De schadeclaim van 92 miljoen euro heeft echter wel gevolgen voor de al min of meer ingeplande investeringen op het gebied van bijvoorbeeld infrastructuur, woningbouw, sport en duurzaamheid. “Deze investeringen kunnen daarom vooralsnog niet doorgaan.” Voor de begrotingsjaren 2021-2024 vallen de financiële gevolgen mee.

“Om het schadebedrag te betalen moeten we weliswaar een lening aantrekken, maar de rente is vooralsnog heel laag en dit extra rentebedrag is daarom inpasbaar in onze begroting. Vanzelfsprekend moet de aan te trekken lening wel weer geleidelijk worden afgelost. Deze aflossingen betreffen echter geen lasten en hebben geen consequenties voor de gemeentelijke begroting.”

Fusie

Het terugdraaien van de fusie is absoluut geen optie, volgens Fröhlich. “De gedachte achter onze fusie is immers nog steeds actueel: namelijk dat de gemeente Vijfheerenlanden een mooie en sterke plattelandsgemeente is met dorpen en steden die elkaar onderling kunnen aanvullen en versterken. En door onze schaalgrootte is de gemeente Vijfheerenlanden in staat om ook regionaal actief betrokken te zijn bij besluiten die onze gemeente aangaan en bij besluiten die onze gemeente verder kunnen versterken.”

Zelfs al zou het beëindigen van de fusie worden overwogen, dan is dat volgens de burgemeester geen oplossing voor het huidige probleem. “We kunnen immers niet drie jaar terug in de tijd. Het beëindigen van de fusie zal in de praktijk het opsplitsen van de huidige gemeente betreffen. En dat is in de praktijk dus een gemeente die als gevolg van de uitspraak in de zaak Niemans van het Gerechtshof Den Haag van december helaas een stuk minder vermogend is, dan zij was. Overigens kost het beëindigen van de fusie ook geld.”