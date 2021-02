Inwoners Vijfheerenlanden: ‘Waarom heeft Vianen nooit geschikt met Niemans?’

VIJFHEERENLANDEN • Inwoners van Vijfheerenlanden hebben volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aan het college vragen te stellen over de zaak-Niemans. De vragen worden woensdagavond 3 februari door het college beantwoord in een online-raadsvergadering.

De vragen hebben betrekking op de periode voor, tijdens en na de gemeentelijke herindeling. Een heel belangrijke vraag is waarom de voormalige gemeente Vianen nooit een schikking heeft getroffen met Niemans? Die mogelijkheid was er bijvoorbeeld in 2017. Niemans stelde een bedrag voor van 52 miljoen euro. De gemeente is daar toen niet op ingegaan. Het gerechtshof bepaalde het schadebedrag in december vorig jaar uiteindelijk op 92 miljoen euro.

En ook niet onbelangrijk: Heeft de provincie vanuit de rol als financieel toezichthouder de gemeente Vianen gewezen op verkeerd ingeschatte risico’s. En kan het besluit om niet te schikken nog consequenties hebben voor toenmalige bestuurders (lees: wethouder van financiën)?

Voldoende geïnformeerd?

Ook wordt de vraag gesteld of de raden van Leerdam en Zederik voldoende geïnformeerd zijn tijdens het fusieproces over de uitspraak van het tussenproces en de daardoor gegroeide onzekerheid over de hoogte van de schadeclaim. ‘Hoe volledig is de informatievoorziening van de gemeente Vianen geweest richting de raden van Leerdam en Zederik?’, ‘Waarom is niet gewacht met de fusie totdat deze zaak was opgelost?’, ‘Op basis van welke factoren is een keuze gemaakt voor de provincie Utrecht?, ‘Was er sprake van een onafhankelijk advies?’, ‘Waarom heeft de voorkeur van de inwoners (van de gemeente Zederik) geen rol gespeeld in deze keuze?’, ‘Is er over deze zaak gelogen richting de gemeenteraden?’

De bewoners willen uiteraard weten wie het bedrag van 92 miljoen gaat betalen. En: wat betekent het voor de toekomst van het verenigingsleven in de gemeente Vijfheerenlanden? Dragen het Rijk en de provincie bij en heeft de provincie, op basis van de voorgeschiedenis, in de rol van toezichthouder een morele verplichting om bij te dragen aan het betalen van deze claim?