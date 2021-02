Geen gebruik chemische bestrijdingsmiddelen in Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden gaat niet over tot het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, ondanks het feit dat het middel sinds kort weer is toegestaan.

Op dinsdag 24 november werd er door een gerechtelijke uitspraak een einde gemaakt aan het sedert 2016 geldend landelijk verbod op het professionele gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen (buiten de landbouw).

De fractie van VHL Lokaal had over het onderwerp begin januari vragen gesteld aan het college. In een reactie zegt het college dat men zeer hecht aan een zo duurzaam mogelijke bestrijding van onkruid. ”Chemische bestrijding past daar niet bij. De opdracht voor het beheersen van onkruid op verharding, met alternatieve methodes zoals heet water, zal in het voorjaar van 2021 worden aanbesteed. Het onkruid in de plantvakken zal worden bestreden door te schoffelen.”