Provincie en BZK schieten Vijfheerenlanden te hulp bij onderzoek gevolgen Niemans-claim

VIJFHEERENLANDEN • Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Utrecht schieten de gemeente Vijfheeerenlanden te hulp bij een onderzoek naar de financiële gevolgen van de schadeclaim van Niemans Beton.

Burgemeester Sjors Fröhlich heeft begin januari een gesprek gehad met directeur-generaal Kuipers van het ministerie van BZK en de Utrechtse gedeputeerde Strijk. Het gesprek is positief verlopen, meldt Fröhlich in een brief aan de gemeenteraad.

“Zowel de DG als de gedeputeerde zijn doordrongen van de financiële, maar zeker ook van de maatschappelijke impact van de schadeclaim op Vijfheerenlanden.”

Het gesprek heeft geleid tot de afspraak dat de gemeente Vijfheerenlanden met ondersteuning van BZK en de provincie Utrecht de gevolgen van de uitspraak voor de ambities van Vijfheerenlanden in relatie tot de financiële positie in kaart gaat brengen.

Vervolgens zal geïnventariseerd worden welke mogelijkheden er zijn om bepaalde ambities in de loop van de tijd te realiseren. Daarbij wordt ook gekeken welke mogelijkheden er zijn om koppelingen te maken met provinciaal en Rijksbeleid.

De provincie en BZK betalen mee aan de verkenning die onder opdrachtgeverschap van de gemeente wordt uitgevoerd door een externe verkenning of een bureau. De provincie en BZK brengen daarbij ook expertise in. Het streven is om de verkenning binnen drie maanden af te ronden.

Er is in de brief nog niets meegedeeld over een eventuele bijdrage van het Rijk en de provincie in de schadeclaim van circa 92 miljoen euro.