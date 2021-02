Zuinigheid troef voor gemeentehuis Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Eind vorig jaar lieten de fracties in de raad van VHL al weten dat het nieuwe gemeentehuis geen paleis hoeft te worden.

Soberheid en doelmatigheid staan voorop bij de politici. Na de financiële narigheid waarmee de gemeente werd geconfronteerd door de Niemans-affaire gaat de hand helemaal op de knip. Dat bleek tijdens de vergadering van de commissie Algemene Zaken waar de kaders voor het gemeentehuis werden besproken.

“In december streefden we al naar lagere exploitatielasten. Omdat we van drie gemeentehuizen teruggaan naar één locatie moest dat mogelijk zijn”, keek CDA-er Marieke van der Spek terug. Ze constateerde dat de financiële situatie van de gemeente er twee maanden later aanzienlijk minder rooskleurig uitziet.

“Vandaar dat we voorstellen het ambitieniveau aan te passen van ‘budget neutraal’ naar een goedkopere exploitatie.”

Functioneel

Daar was SGP-er Evert Geluk het roerend mee eens: “We hoeven echt geen paleis te hebben, niet het beste van het beste. Als het maar functioneel is.”

Bijna alle andere fracties sloten zich daar bij aan. “Het mag scherper geformuleerd worden dan ‘kostenneutraal’. Een lagere exploitatielast zou beter zijn”, zei Hanneke van der Leun (VVD).

Ook D66-woordvoerder Arie de Groot wil dat de gemeente straks minder geld kwijt is dan de drie locaties nu kosten. “Vijfheerenlanden betaalt te veel voor haar totale huisvesting.”

In de ijskast

Namens VHL Lokaal ging Teus Meijdam nog een tandje verder. Hij stelde voor dit onderwerp in de ijskast te zetten tot er meer duidelijk is over de financiële situatie van de gemeente. Zeker omdat ook het armoedebeleid en het mobiliteitsplan van de agenda werden gehaald.

“Laten we wachten op de nieuwe begroting. Dan weten we meteen of het stadskantoor nog wel haalbaar is, of dat we het geld beter aan andere dingen uit kunnen geven.”

Meijdam is bang dat er straks geen weg terug meer is als er nu geen pas op de plaats wordt gemaakt. “Het valt niet mee om van een rijdende trein te springen.”

Sommige fracties voelden wel wat voor dat voorstel, maar de overgrote meerderheid wees erop dat de keuze voor één gemeentehuis juist kostenbesparend werkt.

Daar was burgemeester Sjors Fröhlich het mee eens: “Uitstel zou onverstandig zijn. We gaan straks naar één locatie. Dat maakt het mogelijk om efficiënter te werken en als het meezit, komen we nog goedkoper uit ook. Laten we die bezuiniging meepakken.”

Huis van de gemeente

Arie de Groot (D66) wil van het gebouw ‘een Huis van de Gemeente’ maken waar inwoners, ondernemers en verenigingen zich thuis voelen en waar allerlei maatschappelijke organisaties worden ondergebracht.

PvdA-er Joop van Montfoort pleitte voor de komst van vijf servicepunten in plaats van drie, zoals het college voorstelt.

Verschil van inzicht is er over het duurzaamheidsniveau van het gemeentehuis. CDA, SGP en VVD mikken op het hoogst haalbare niveau, maar dat uitgangspunt moet wel passen bij de financiële kaders.

D66, PvdA en GroenLinks kiezen zonder meer voor het hoogste niveau, ook al omdat de overheid van de burgers op dit gebied een forse inspanning vraagt.

Scenario’s

Als het aan B&W ligt, worden de volgende scenario’s voor een gemeentehuis uitgewerkt:

• Huisvesting op een van de drie huidige locaties in Meerkerk, Leerdam of Vianen;

• Nieuwbouw elders in de gemeente;

• Gebruik maken van een leegstaand pand op een kantoor- of bedrijfsgebied in VHL