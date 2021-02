Buurtwerk aan de slag in gemeente Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Vanaf januari neemt Buurtwerk.nl het jongerenwerk in gemeente Vijfheerenlanden voor haar rekening.

“We mikken op ‘krachtgericht’ jongerenwerk. Dat betekent dat we kijken naar de talenten van jongeren en vooral uitgaan van hun wensen en behoeften”, zegt teamleider Thijmen Klinkhamer (37).

Buurtwerk is actief in Aalsmeer, Dordrecht, Gouda, Rotterdam, Schiedam, Woerden en Zoetermeer en ging onlangs ook in Vijfheerenlanden aan de slag.

“We zijn een brede welzijnsorganisatie met een specialisme in jeugd. In Vijfheerenlanden richten we ons vooral op jongeren van twaalf tot 23 jaar.”

Hier werkt Buurtwerk met een team van vijf jongerenwerkers plus stagiaires. De jongerenwerkers zijn actief op straat, maar ook op andere locaties.

“In Vianen maken we gebruik van wijkcentrum Ammo aan de Langeweg 6a, in Leerdam zitten we in het Sociaal Lokaal aan de Industrieweg 16 en verder werken we onder meer vanuit De Noorderberg in Leerdam, De Pukkel in Meerkerk en De Prenter in Vianen.

Krachtgericht jongerenwerk

Buurtwerk gaat uit van ‘krachtgericht jongerenwerk’. Daarbij is het niet de bedoeling dat jongeren alleen activiteiten ‘consumeren’ die hen worden voorgeschoteld, maar zelf laten weten waar hun wensen en behoeften liggen.

“Dat kunnen bijvoorbeeld vis- of voetbalwedstrijden of grootschalige buitenactiviteiten zijn, maar we zijn ook graag bereid voorlichting te geven.”

Bijvoorbeeld over alcohol- en drugsgebruik, of – in samenwerking met Bureau Halt of de politie – over wapenbezit en sociale media. Op scholen en bij verenigingen vertellen medewerkers van Buurtwerk over groepsdruk en sociale vaardigheden en diezelfde verenigingen wil men graag bijstaan met trainingen en ondersteuning bij vragen over jeugd. Bovendien zijn er voor jongeren coachingstrajecten.

Live èn online

Het is in coronatijd lastig dingen te organiseren, vertelt Klinkhamer.

“Maar we doen wat we kunnen, zowel ‘live’ als online. In De Prenter in Vianen houden we een ‘open huiskamer’ voor een groep jongeren en ook in De Pukkel zijn we actief. In Vianen werken we mee aan de sportactiviteiten van Sportservice. Daarnaast hebben we samen met een jongere een workshop fotografie gestart, organiseren we online bingo en toernooien, maar houden ook een-op-een-wandelingen waarbij jongeren hun verhaal kunnen doen.”

Juist in deze lastige tijd kunnen jongeren hun ideeën neerleggen over hoe ze - op een veilige manier - andere jongeren kunnen blijven ontmoeten.

“Ze mogen alles aandragen wat ze leuk vinden, wij helpen bij de uitvoering. Of het nu gaat om bubbelvoetbal of ideeën om de wijk te verbinden: wij staan er voor open.”

En natuurlijk is het ook voor Buurtwerk wachten tot corona weer achter de rug is. “Dan kunnen we alle activiteiten organiseren en ondersteunen waar maar behoefte aan is.”

Contact

Buurtwerk is op Instagram en Facebook te vinden op buurtwerk.5heerenlanden.nl, ook wordt er gewerkt aan een speciale website voor jongeren in Vijfheerenlanden en uiteraard zijn jongeren welkom op de locaties waar Buurtwerk actief is.

Ook is het mogelijk de jongerenwerkers op straat aan te spreken.