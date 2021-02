Melkveehouder Jan Vonk uit Goudriaan benoemd tot Beste Graslandboer 2020

GOUDRIAAN • Melkveehouder Jan Vonk uit Goudriaan kreeg maandag van de website www.veeteelt.nl de titel ‘Beste Graslandboer van 2020’. De finale was een Alblasserwaards ‘onderonsje’: tweede werd Tom Kortleve uit Oud-Alblas.

Samen met zijn vrouw Hermineke melkt Jan Vonk 110 koeien op een rantsoen met voornamelijk gras. Afgelopen jaar was maar liefst 90 procent van het gevoerde eiwit afkomstig van eigen land. ‘We zijn gras echt steeds meer gaan waarderen en daar wil ik anderen mee inspireren’, zo stelt Jan Vonk op de site www.veeteelt.nl.

“Jan Vonk kiest voor een zeer solide en sterke manier van het benutten van gras. Hij maakt duidelijke keuzes waar gras centraal in staat: sturen op eiwit, veel weiden, alleen gras en brok. Het woord “volhoudbaar” past goed bij dit bedrijf”, typeert juryvoorzitter Agnes van den Pol de gezamenlijke mening van de vakjury.

Denemarken

Vonk sleept met de overwinning de hoofdprijs in de wacht: een geheel verzorgde reis naar grasland Denemarken, aangeboden door hoofdsponsor DLF. De online prijsuitreiking is in zijn geheel terug te kijken via deze link.