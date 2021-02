Simav-molens maken in 2020 ruim 10 miljoen omwentelingen

REGIO • De 33 molens van molenstichting Simav hebben vorig jaar gezamenlijk ruim 10 miljoen as-omwentelingen gemaakt. Dit is ver boven het aantal van 60.000 per molen dat de provincie als eis heeft gesteld voor de toekenning van onderhoudssubsidies.

De Simav-molenaars zitten daar standaard ver boven. De omwentelingen worden gemeten in enden: de wieken die per minuut voorbijkomen. Poldermolens draaien gemiddeld 80 tot 90 enden; per minuut gaan 80-90 wieken voorbij.