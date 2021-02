Hoe maak je een lockdown-verjaardag toch écht speciaal?

Nederland is in lockdown, dus het kan goed zijn dat je eens goed moet nadenken als je partner of iemand van je gezin jarig is.

Hoe vier je een verjaardag als je niet naar een restaurant kunt, geen uitje kunt organiseren of geen spetterend kinderfeestje kunt houden in een pretpark? In dit artikel geven we je tips om er thuis toch een knalfeestje van te maken!

1. Go old school

Als je voor bijvoorbeeld je partner toch iets leuks wilt doen voor zijn of haar verjaardag, is het altijd lachen om een ‘old school’ feestje te houden. Denk aan een feestje zoals toen hij of zij tien was! Haal de feestversiering, toeters en ballonnen maar boven en zet kaas en worst op tafel. Heb je nog een sjoelbak op zolder? Stof deze dan even af! Als je dit niet hebt, kun je uiteraard ook gemakkelijk een sjoelbak - of een ander typisch Nederlands spel huren. Zet ook meteen een nummertje van André Hazes op en jouw oud-Nederlands feestje wordt gegarandeerd een knaller.

2. Uit eten in eigen huis

Houden jullie van heerlijk eten? Dan kun je je keuken voor een avondje omtoveren tot een chique restaurant. Zet de tafel mooi met je beste servies en mooiste tafelkleed en kook een ware feestmaaltijd. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om de lokale horeca te steunen. Niet alleen de snackbar om de hoek doet aan bezorging, in deze vreemde periode zijn er ook restaurants die maaltijden aan huis bezorgen die dat anders nooit doen, denk aan sterrenrestaurants. Veel geweldige restaurants bieden driegangen maaltijden (vaak met bijpassende wijnen) aan om het hoofd boven water te houden. Smakelijk!

3. Maak er een relaxdagje van

Deze lockdown zorgt bij velen voor behoorlijk wat stress. Daarom kan het fijn zijn om eens een dagje te genieten - zeker als het iemands verjaardag is! Zo kan het leuk zijn om een spa dagje te houden voor iemands verjaardag. Zorg ervoor dat je gezichtsmaskertjes in huis hebt en zoek vooraf een paar leuke films op op Netflix. Zet lekkere voetbadjes klaar en kijk naar een leuke film met jullie voeten in het warme water. Je kunt dit nog wat fancier maken door bijvoorbeeld taart te eten en champagne te drinken… Go wild!

Veel plezier!