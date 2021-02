Jeen Kroes geeft gratis gitaarles in tijden van lockdown

MEERKERK • De zeventienjarige conservatoriumstudent Jeen Kroes uit Meerkerk biedt gratis online gitaarlessen aan gedurende de lockdown.

De jonge Meerkerker beleeft zelf al sinds zijn kinderjaren veel plezier aan muziek. Sinds een jaar of zes speelt hij gitaar. “Omdat mensen nu meer thuis zitten, is er meer tijd voor een hobby”, zegt hij.

Geen stunt

“Het voelt voor mij logisch om nu gratis les te geven, nu mensen het goed kunnen gebruiken. Het is geen stunt om leerlingen te werven. Ik vind het leuk om mensen enthousiast te maken voor muziek. Naar mijn idee is er niks leuker dan muziek maken.”

Anderen helpen

Jeen studeert aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en heeft zelf ook meer tijd sinds de lockdown. “Er zijn dingen die wegvallen, de koorweek kon niet doorgaan bijvoorbeeld. Wel kan ik naar school voor zelfstudie, het gebouw is open. De lessen gaan via de webcam.” Niet alleen sommige activiteiten van zijn school gaan niet door, ook zijn bijbaan in de horeca viel weg. Een deel van zijn extra tijd wil hij nu gebruiken om anderen op weg te helpen als gitarist.

Muzieksmaak

Mensen die bij Jeen les volgen, leren zo snel mogelijk iets te spelen wat aansluit bij hun muzieksmaak. “Je moet eerst het gevoel krijgen dat je stappen maakt. Als je een nummer leert, leer je meteen ook de technieken. Volwassenen leren ook wat muziektheorie. Leerlingen die langer spelen, krijgen meer theorie. Ik probeer de lessen erg op maat te maken en heb liedjes in allerlei muziekstijlen, van blues en rock tot metal en jazz.”

Oefenen

Leerlingen moeten bereid zijn dagelijks minimaal een kwartier te spelen. “De les is er om bij te spijkeren en voor uitleg. Maar ik ga volwassenen niet voorschrijven hoe lang ze moeten oefenen.” Mensen die nog geen gitaar hebben, wil Jeen graag advies geven voordat ze er een aanschaffen. “Via internet kun je prima een gitaar kopen, voor weinig geld.”

Meer informatie

Voor meer informatie: 06 – 819 882 98 en jeenkroes@gmail.com