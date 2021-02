Gemiva lanceert eigen webwinkel

• Sharon en Gabriëlla werken aan poppen van papier-maché die in de webwinkel te koop zijn.

REGIO • De Gemiva-SVG Groep heeft sinds maandag 1 februari een eigen webwinkel: www.gemivawebwinkel.nl.

In de winkel zijn producten te koop die gemaakt worden door mensen met een beperking. Dat gebeurt in de verschillende werk- en dagbestedingslocaties die de organisatie heeft in de provincie Zuid-Holland.

In de webwinkel wordt ook het persoonlijke verhaal verteld achter verschillende producten. De webwinkel is een aanvulling op de lokale verkoop van Gemiva-locaties en maakt deze producten toegankelijk voor een grotere groep klanten.

Bij de start van de webwinkel zijn ruim twintig werk- en dagbestedingslocaties van Gemiva betrokken, verspreid over de provincie Zuid-Holland. Zij leveren de ruim 250 producten die nu in de winkel te koop zijn. Binnenkort wordt het assortiment uitgebreid met nieuwe producten waarvoor nu nog wat laatste puntjes op de i worden gezet.

Persoonlijk verhaal

De webwinkel vertelt bij veel producten ook het persoonlijke verhaal erachter. Bijvoorbeeld dat van Kelly, die werkt in activiteitencentrum De Schakel in Moordrecht: “Ik maak een stippenslinger. De stippen erop verven vind ik leuk. Ik vind het niet moeilijk, maar je moet wel geduld hebben. Ik vind het ‘t leukste om met mijn handen bezig te zijn. Mijn tip voor als je ook een stippenslinger wil maken? Gebruik dan een stippenmal, die droog en niet te dik is!”

Alles wat je ziet in de Gemiva webwinkel, maar ook wat je niet ziet, is met en door cliënten vorm gegeven en verbonden aan wat locaties al doen. Uitsluitend voor het technische gedeelte van de webwinkel is hulp van buiten ingeschakeld.

De activiteiten van de webwinkel zelf zijn verdeeld over vijf bestaande werkplekken, waaronder in Zwijndrecht en Dordrecht. Daar werken cliënten en medewerkers samen om de Gemiva webwinkel te vullen, te onderhouden en staan zij klaar om bestellingen te verzorgen.