Nog geen zicht op verbouwing watertoren Meerkerk tot kantoor

MEERKERK • Er is nog geen zicht op de verbouwing van de watertoren in Meerkerk tot kantoor. Dat meldt de eigenaar, ICT-bedrijf VPO uit Raamsdonksveer.

De Brabantse onderneming kocht het beeldbepalende pand in 2018, met het doel om er een dependance van te maken. De plannen om dat te realiseren liggen inmiddels al enige tijd op de plank.

Daarvoor is de coronacrisis mede-verantwoordelijk, stelt operationeel directeur Ben Lankhaar. “Thuiswerken is voor ons grotendeels standaard geworden, waardoor we in ons kantoor in Raamsdonksveer al ruimte over hebben. Hiermee zijn we al begonnen nog voordat de coronamaatregelen officieel van kracht werden.”

Server

Het zorgt ervoor dat VPO de realisatie van een kantoor in de watertoren voorlopig voor zich uitschuift. “Maar we willen de watertoren nog steeds wel ontwikkelen. Daar zullen wel nog de nodige vergunningen en gesprekken met partijen die de verbouwing op zich kunnen nemen nodig zijn. Op dit moment staat het echter stil. We hebben een server in de toren staan, maar dat is dan ook alles.”