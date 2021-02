Arie Versluis bijna 51 jaar werkzaam bij De Ruyter Trucks Meerkerk

MEERKERK • Als jochie van 15 jaar en het LTS-diploma Metaalbewerken op zak, werd en bleef De Ruyter Trucks Meerkerk in zijn woonplaats de eerste werkgever en enige werkgever van Arie Versluis.

“Ik heb nooit de ambitie gehad om naar een andere baan uit te kijken. De Ruyter Trucks is een goede werkgever. Het is overal weleens wat, maar ik heb bijna 51 jaar met heel veel plezier gewerkt. Eerst bij Boeb, nu bij Joop en Jan”, geniet Arie.

“En dat blijf ik doen, ik mag nog twee dagen per week mijn gezicht laten zien. Op woensdag en donderdag, dat breekt de week lekker.”

Arie wist aanvankelijk niet wat hij wilde worden. Op de LTS in Gorinchem koos hij uiteindelijk voor de metaalkant met aansluitend de autoklas. “Er was weinig werk in de bouw en in het fruit, zoals mijn vader en opa, zag in niet zitten. In mei 1970 haalde ik mijn diploma en ik kon gelijk aan de slag. Op mijn eigen dorp nog wel, bij Boeb de Ruyter. Op het fietsje naar de hocht, zoals wij het einde van de Sloblaan richting de dijk noemen. Ik deed er van alles, en dat is eigenlijk zo gebleven. Ik was en ben het Manusje van Alles bij De Ruyter.”

Minirokjes

Op de oude locatie werden vrachtwagens gerepareerd, particuliere personenauto’s van nieuwe banden voorzien. “Ik verstrekte ook benzine, want we verkocht Shell aan de pomp. Een leuke afwisseling als je uit de smeerput kwam, zo sprak je nog regelmatig dorpsgenoten. De service was hoog op de best wel krappe werkruimte. Voor het in de goede richting zetten van een afgetankte auto voor een jonge dame, draaiden we onze hand niet voor om”, knipoogt Arie ondeugend.

Na een paar jaar verhuisde de vrachtwagentak naar het industrieterrein. “Dat was jammer, want vanuit de smeerput hadden we een verschrikkelijk goed uitzicht. O e meiden van de huishoudschool. Minirokjes waren destijds in de mode... Maar het was wel logisch dat we verkasten. De vrachtwagens werden groter en de werkruimte, waar toch een man of tien rond liep, werd simpelweg te klein.”

40.000 gulden onder de matras

Arie heeft het bedrijfsterrein zien groeien. “Ik liep vaak buiten in het weiland te klussen. We reden zelf de verharding op het gras, waar de steeds zwaarder wordende trucks diepe sporen achter hadden gelaten. In die tijd reed ik regelmatig met de oplader naar België om vrachtwagens met schade op te pikken. Ik vertrok in alle vroegte, soms met wel 40.000 gulden op zak.”

“Boeb gaf mij dat geld mee aan het einde van de vorige werkdag. ‘s Nachts lag het onder mijn matras en sliep ik er als een waakhond op. Best wel gevaarlijk achteraf, maar ja je kon niet anders. Bij de Belgische grens moest bij terugkomst BTW worden afgedragen. Tegenwoordig gaat dat makkelijker. Alles eigenlijk, we handelen nu veel met Afrikaanse landen.”

“Ik rijd dan naar de haven en daar worden de trucks verscheept. Langskomen om een mooie Mercedes, DAF, Volvo of Scania te bekijken is er niet meer bij. Zeker nu niet met corona. Vanaf een plaatje op internet wordt de aankoop gedaan. Tijden veranderen. Vroeger reed ik regelmatig een auto op een andere plek, met als resultaat dat de potentiële kopers de truck opeens wel zagen staan en kochten.”

Zijn glinsterende ogen vragen om uitleg. “De oplader gebruikte ik ook in het weekend. Regelmatig haalde ik bij gladheid een auto uit de sloot. Eén Oudejaarsdag vergeet ik niet snel. Het sneeuwde vreselijk. Op de A27 lag een auto in de kant. Eenmaal weer op de weg, dacht ik naar huis te kunnen gaan. Maar de politie sommeerde mij bij Lexmond te keren en ook andere auto’s weer los te trekken. Tijdens de lunch besloot ik een paar borreltjes te drinken, mijn vrouw sputterde tegen. Maar toen het volgende telefoontje kwam, had ik een mooi excuus dat ik niet meer mocht rijden.”

Beste maat

Mooie herinneringen, die worden afgesloten met betraande ogen. “Vier jaar geleden overleed mijn beste maat Jan Arie den Besten. Op weg naar zijn werk verongelukte hij op het knooppunt Deil. We hebben 46 jaar samen gewerkt, lief en leed gedeeld bij De Ruyter. Ik schiet nog vol. Nu maar hopen dat ik nog wel gezond blijf en kan genieten van mijn pensioen.”

Theo Sprong