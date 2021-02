Buurtgezinnen ontvangt de Hartenhuis Award

MOLENLANDEN • Buurtgezinnen ontving vrijdag bijzonder bezoek van de Stichting Het Vergeten Kind en was blij verrast met de Hartenhuis Award.

Het is de negende keer dat de Week van Het Vergeten Kind georganiseerd wordt. En hoewel het zonnetje niet scheen, werd Buurtgezinnen wel figuurlijk in het zonnetje gezet! Ambassadeur Natasja Froger en Unforgettable Evi, lid van de jongerenraad van Het Vergeten Kind, overhandigden de Hartenhuis Award.

Waarom kreeg Buurtgezinnen deze award? Omdat de stichting het sociaal isolement van veel kinderen (en ouders) opheft, dankzij heel veel lieve fijne steungezinnen. De jury was heel positief over het pleidooi van Buurtgezinnen voor ‘Opvoeden doen we samen’. Buurtgezinnen is blij met de erkenning die natuurlijk vooral bedoeld is voor alle deelnemende gezinnen.

Kinderen weer even kind laten zijn

Kinderen opvoeden is zo eenvoudig nog niet. Zeker voor gezinnen die het door omstandigheden als ziekte, burn-out, scheiding of financiële problemen extra zwaar hebben. Buurtgezinnen koppelt een gezin dat het moeilijk heeft aan een warm stabiel gezin in de buurt, dat de kinderen regelmatig opvangt. Ouders kunnen zo even op adem komen en kinderen kunnen even zorgeloos kind zijn.

Ieder jaar reikt Het Vergeten Kind de Hartenhuis Award uit aan een initiatief dat zich buitengewoon inzet voor kwetsbare kinderen in Nederland. Dit jaar zijn er drie initiatieven in het zonnetje gezet “die bewijzen dat het versterken en betrekken van het sociale netwerk écht kan zorgen voor stabiliteit en continuïteit voor kwetsbare kinderen in sociaal isolement.” Naast Buurtgezinnen waren dit de Alliantie Burgervoogdij en Kamers met Aandacht.

Ondanks de Covid-19 crisis kan het werk van Buurtgezinnen gelukkig doorgaan. De afspraken met de gezinnen zijn live waar nodig, uiteraard met inachtneming van alle regels, en op afstand waar dat kan. Buurtgezinnen heeft in januari bijna 100 nieuwe matches kunnen maken tussen gezinnen. Buurtgezinnen is actief in 70 gemeenten verspreid over het land, waaronder in de Gemeente Molenlanden.

Steun hard nodig

Steun aan gezinnen en kinderen is in deze tijd harder nodig dan ooit. Buurtgezinnen is daarom op zoek naar ouders met kinderen, grootouders en andere volwassenen met opvoedervaring die steungezin willen worden. Wie op vrijwillige basis iets wil betekenen voor een gezin in de buurt dat het moeilijk heeft, graag met verschillende culturen en leefstijlen in aanraking komt en tenminste een dagdeel per week beschikbaar is, kan zich aanmelden als steungezin. Ook gezinnen die steun kunnen gebruiken kunnen zich aanmelden via www.buurtgezinnen.nl.