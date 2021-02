Online bijeenkomst over financiële regelingen voor mantelzorgers Vijfheerenlanden

REGIO • MantelzorgVHL houdt maandag 15 februari in samenwerking met MantelzorgNL een informatiebijeenkomst over financiële regelingen. De bijeenkomst is er voor mensen die iemand in hun omgeving ondersteunen, bijvoorbeeld vanwege een ziekte, een fysieke-, verstandelijke of psychische beperking of hoge leeftijd.

Het is niet gemakkelijk om wegwijs te worden in de huidige wet- en regelgeving. Sommige regelingen hebben mogelijk financiële consequenties waar rekening mee gehouden moet worden, of waar mensen juist profijt van kunnen hebben. Het is dus belangrijk om goed geïnformeerd te zijn.

Daarom geeft adviseur Rianne Hanning van MantelzorgNL op een toegankelijke- en overzichtelijke wijze informatie over de verschillende (financiële) regelingen waarmee men te maken kan krijgen.

Na afloop van de bijeenkomst weten deelnemers welke financiële regelingen er zijn en waar zij mogelijk profijt van kunnen hebben. Zo kunnen zij met meer kennis de belastingaangifte (laten) invullen of vragen stellen bij (gemeentelijke) instanties. Om de bijeenkomst zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de situatie van de deelnemers aan de online bijeenkomst, is er alle ruimte om tijdens de avond vragen te stellen.

De online bijeenkomst gaat om 19:30 uur van start en duurt tot 21:00 uur, deelname is gratis. Aanmelden kan via info@mantelzorgvhl.nl, onder vermelding van naam, telefoonnummer en woonplaats. Na aanmelding wordt uiterlijk op de dag zelf een mail gestuurd met daarin de deelnamelink. Wie daar niet uit komt, kan telefonische hulp krijgen.

Mantelzorg VHL

Mantelzorg VHL is er voor alle mantelzorgers in Vijfheerenlanden en geeft ondersteuning bij de zorg voor een ander. Dit kan individuele ondersteuning zijn door middel van 1-op-1 gesprekken of in groepsverband door middel van eenmalige bijeenkomsten en meerdaagse cursussen.

Zorgt u voor iemand in uw omgeving en staat u nog niet ingeschreven? Inschrijven kan via het digitale inschrijfformulier op: www.samendoen.expert/inschrijven-mantelzorger. Inschrijven is gratis.

Mantelzorg VHL is onderdeel van Welzijn Vianen en SamenDoen. Kijk voor meer informatie en alle activiteiten op: www.welzijnvianen.nl en www.samendoen.expert of bel naar: 0345-637 363.