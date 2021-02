Geld besparen doe je zo!

Het is een droom van iedereen, geld besparen! Het afgelopen jaar heeft iedereen de waarde van geld meer en meer doen beseffen doordat het op sommige plekken volledig verdampt is. Het bewustzijn om geld te sparen en te besparen is gegroeid. Geld sparen of besparen is een mooi doel, maar is nog niet zo gemakkelijk te bewerkstelligen als het klinkt. Dat komt omdat we niet zomaar kunnen stoppen met het uitgeven van geld om dit op te sparen. We dienen altijd geld te blijven uitgeven om het dagelijks leven te kunnen blijven financieren.

In deze blog geven we je enkele tips hoe je naast het geld dat je dient uit te geven alsnog geld kan sparen!



Krijg je kosten inzichtelijk

Voordat je kunt beginnen met het besparen van geld dien je je maandelijkse kosten inzichtelijk te krijgen. Je kunt al je uitgaven iedere dag opschrijven in een boekje of een app als de Dyme app downloaden. De Dyme app kun je koppelen aan je bankrekening. De applicatie haalt dan de relevante data uit jouw bankrekening en ordent ze onder diverse kostenposten. Zo krijg je daadwerkelijk een digitaal huishoudboekje en heb je zelf geen omkijken meer naar het bijhouden van de financiële uitgaven.

De inzichten toepassen

Als je de kosten inzichtelijk hebt gemaakt, kun je heel duidelijk zien waar iedere maand jouw geld naartoe gaat. Aan de hand van het overzicht kun je afspraken met jezelf maken. Als jij bijvoorbeeld vanuit de app ziet dat je elke maand 300 euro aan toiletpapier en make-up uitgeeft, dan kun je hier gemakkelijk geld op besparen! Doordat je de kosten inzichtelijk hebt gekregen, kun je er ook visueel op korten. Als je overgaat tot het besparen op deze kostenpost dan zie je dit in de volgende maand ook heel duidelijk terug in de app. Naast een overzicht van je huidige kosten geeft de app je ook inzicht in de abonnementen die je op dit moment bezit. De app zal aangeven dat je bijvoorbeeld 10 euro per maand kan besparen op het energieabonnement of het telefoonabonnement!