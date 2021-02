Dit moet je weten over elektrisch laden!

Het aantal bezitters van elektrische auto’s in Nederland stijgt de afgelopen jaren hard. Dit hangt samen met diverse factoren. Het elektrisch rijden draagt bij aan de vergroening van het milieu en dit is een onderwerp dat voor veel Nederlanders belangrijk is. Daarnaast zijn elektrische auto’s toegankelijker geworden doordat ze de afgelopen jaren goedkoper zijn geworden en daarnaast een grotere actieradius hebben gekregen.

De elektrische auto ontwikkeld zichzelf al jaren erg hard en misschien is dit wel voor jou hét moment om over te gaan op een elektrische auto! Een elektrische auto dient natuurlijk opgeladen te worden en daarom geven we je in deze blog enkele tips rondom het opladen van een elektrische auto.

Laadpas

Over het algemeen wordt een elektrische auto thuis opladen. De stroom is thuis het goedkoopst en daarom is het ook goed te begrijpen dat de meeste mensen de auto zoveel mogelijk thuis opladen. Als je de auto langs de weg wilt opladen, dan kun je deze oplaadbeurt betalen met de pinpas of met een laadpas. Laadpassen gelden voor verschillende oplaadpunten door het land heen en hebben allen hun eigen voordelen. Het laadpas vergelijken is dan ook een belangrijke stap in het proces rondom de keuze voor een laadpas. Je kunt in kaart brengen op welke punten in het land je de auto waarschijnlijk het vaaksts zult opladen. Aan de hand van het resultaat van dit onderzoek kun je dan ook een laadpas kiezen. Met de ene laadpas kun je namelijk overal tanken en met de ander juist weer enkel bij bepaalde tankstations!

Waarom een laadpas?

De vraag waarom een laadpas en niet gewoon met de pinpas betalen kan gemakkelijk beantwoord worden. Door gebruik te maken van een laadpas, geef je in principe aan een bedrijf aan dat je bij hun laadpalen komt tanken. Doordat de bedrijven er zeker van zijn dat je bij de door hun geïnstalleerde laadpalen gaat tanken, kunnen ze je een goedkoper tarief bieden dan wanneer je niet gebruikt maakt van de laadpas. Het opladen met een laadpas is dus simpelweg voordeliger dan het opladen zonder laadpas!