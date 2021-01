VBL vreest voor ongebreidelde wirwar van windmolens en zonnevelden

RIVIERENLAND • De Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap (VBL) vreest dat het Rivierengebied het onderspit zal delven door de komst van windmolens en zonnevelden. “Zoals de plannen er nu voor staan dreigt een ongebreidelde wirwar aan windmolens de horizon te vervuilen.”

De VBL vindt dat binnen de Regionale Energie Strategie, die wordt uitgerold in 30 regio’s in Nederland, overhaast te werk wordt gegaan. “Er wordt geen goede afweging gemaakt om aantasting van natuur en landschap te voorkomen. Bovendien is er onvoldoende tijd om bewoners van het Rivierengebied te betrekken bij de plannen.”

De VBL presenteerde deze week een manifest: Energietransitie met Behoud van Natuur en Landschap, dat is te vinden op www.lingelandschap/manifest.

De VBL is een voorstander van energietransitie, mits deze wordt ontwikkeld met oog voor behoud van landschap en waardevolle natuur. “Dit kan alleen met een alomvattend plan. Daarin zouden alle ontwikkelingen een plaats moeten krijgen, zowel woningbouw, landbouw, infrastructuur, klimaatverandering en energietransitie.”

In het Manifest wordt daarom gepleit voor het opstellen van een regionaal landschapsplan en het voeren van centrale regie door de overheid (lokaal en regionaal) over alle ontwikkelingen. De VBL wil met dit manifest haar zorgen kenbaar maken aan de bewoners van het Rivierengebied, gemeenteraadsleden en aan de beleidsmakers verantwoordelijk voor het opstellen van al deze plannen. Door middel van het manifest wil de VBL met alle partijen overleggen.

“Dit om de kwaliteit van de plannen op een hogere niveau te brengen. Het landschap en de natuur hebben geen stem.De VBL wil hen een stem geven.”