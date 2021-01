Kritische vragen over plan paardenfokkerij Wijngaarden

WIJNGAARDEN • De SGP plaatst kritische vragen bij het plan om een merrie -en veulencentrum met bijbehorende bedrijfswoning toe te staan op het perceel naast Westeinde 35a in Wijngaarden. Volgens deze partij zijn er over de locatie toezeggingen gedaan in het verleden. ‘Een man een man, een woord een woord.’

Ooit stond er op de planlocatie een schakelstation van de Gasunie. Toen dit bij de komst van het gascompressorstation verdween, werd afgesproken op deze plek geen nieuwe bebouwing toe te staan. Op donderdag 26 januari stond het vaststellen van het bestemmingsplan voor het perceel op de agenda van de raadsvergadering. Een ondernemer wil er onder de naam Vinkenhof een merrie- en veulencentrum vestigen.

Onbebouwd laten

In 2009 beloofde het toenmalige Graafstroom dat de locatie na het verdwijnen van het schakelstation zou worden ‘teruggegeven aan het landschap’ en onbebouwd zou blijven. Dat gebeurde bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor het gascompressorstation in Wijngaarden. Toch heeft het college van de voormalige gemeente Molenwaard in augustus 2017 besloten om in principe medewerking te verlenen aan de vestiging van bovengenoemd agrarisch bedrijf.

Late stukken

De SGP stelde dinsdag 26 januari voor het onderwerp van de agenda te halen. Bas de Groot: “We hechten waarde aan zorgvuldige besluitvorming in dit ingewikkelde dossier. Pas vandaag zijn er stukken boven water gekomen uit mei 2009. Meer stukken zijn pas vandaag bijgevoegd. Deze roepen veel vragen op. De informatie moet eerst langs de lat van goede ruimtelijke ordening worden gelegd. Veel indieners van zienswijzen grijpen terug op stukken uit 2009. We willen het kunnen uitleggen en verantwoorden richting onze inwoners en ondernemers.”

Te snel

De VVD ging dit te snel en ook het CDA wilde eerst een onderbouwing horen van De Groot. Herman van de Water: “Pas daarna willen we besluiten of we het van de agenda willen halen.” Ook Curt Roth (Doe Mee) sloot zich hierbij aan.

De oppositie schaarde zich wel achter De Groot. “We hebben zeer laat informatie gekregen”, aldus Paul Verschoor (PM). “In het belang van zorgvuldige besluitvorming is het beter om vanavond niet tot besluitvorming over te gaan.” Pieter van Bruggen (CU): “Ik steun dit verzoek. Ook wij hebben veel vragen.”

Eerst duiden

Wethouder Arco Bikker: “Als je aangeeft dat processen niet zorgvuldig doorlopen zijn, moet je kunnen duiden op wat voor wijze je dat vindt. Ik zou graag willen weten over welk tijdvak er onduidelijkheid is.”

Niet handig

VVD-raadslid Bert Snoek was vervolgens van mening veranderd en wilde het punt toch doorschuiven naar een volgende vergadering. “In de kern geeft de wethouder aan dat er nog veel onduidelijkheid zit in het dossier. Er kwamen op een laat tijdstip stukken boven water waarover we ons moeten buigen. Het is correct dat De Groot duiding moet kunnen geven. Daarom is het niet handig om nu de discussie aan te gaan. Het voorstel van de SGP is zo gek nog niet.”

Paul Verschoor reageerde: “Ik ben blij dat de heer Snoek dit nu ook vindt.”

Grote twijfel

Ook Roth was van gedachten veranderd: “Bij ons is de twijfel ook groot. Het is verstandig om zorgvuldigheid te betrachten, zeker nu zo laat stukken zijn bijgevoegd.” Het CDA sloot zich bij de meerderheid aan.

Alternatief

In schriftelijk ingediende vragen wil de SGP onder andere weten of het college en de initiatiefnemer op zoek zijn gegaan naar een alternatief, bijvoorbeeld een plek waar agrarische bebouwing vrijkomt.

Klompenpad

De staatkundig gereformeerden willen ook weten hoe het zit met de landschappelijke inpassing van het plan. De aanleg van een klompenpad vinden ze te mager. Ze wijzen erop dat er in het collegeadvies van 2017 kanttekeningen werden geplaatst bij het plan, omdat ‘het agrarische bedrijf (wordt) uitgesmeerd over meer dan twee slagen en er door de bedrijfsbebouwing nauwelijks een doorzicht naar het open polderlandschap mogelijk (is).’ In het advies stond destijds: ‘Landschappelijk gezien wordt de bedrijfswoning op een onlogische plek gerealiseerd.’

Het onderwerp komt opnieuw aan de orde in een volgende raadsvergadering.