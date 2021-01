Burgemeester Fröhlich stelt in Leerdam noodverordening in vanwege aangekondigde rellen

LEERDAM • Burgemeester Sjors Fröhlich heeft vanwege de aangekondigde rellen een noodverordening ingesteld voor het gebied rondom het Europaplein in Leerdam. De noodverordening geldt vanaf vrijdag 29 januari 16:00 uur tot zaterdag 30 januari 04:00 uur.

De noodverordening geldt voor personen in het aangegeven gebied. 'In het aangewezen gebied is het verboden om vuurwerk en brandstof in bezit te hebben. Het is verboden voor iedereen, die deelneemt aan groepsactiviteiten met de bedoeling om de openbare orde te verstoren, om in het gebied aanwezig te zijn. Er geldt een verbod op voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt en op gezichtsbedekkende kleding'.

Fröhlich roept ouders op hun kinderen vrijdagavond thuis te houden. "Niet bij een vriend, of even chillen. Thuis. Vanaf 21:00 uur wordt strikt gehandhaafd op de avondklok."

