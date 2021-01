COV Gorkum zingt online en kijkt uit naar 100-jarig jubileum

GORINCHEM • Christelijke Oratorium Vereniging Gorkum beleefde vorig jaar januari nog een spectaculair concert, maar heeft sinds corona niet veel meer met elkaar kunnen doen.

“Tja, en wat besluit je dan als koor waarbij dat waar het om draait, zingen, opeens een gevaarlijke bezigheid blijkt te zijn. Dan doe je net zoals half Nederland doet: je gaat online”, laat het COV weten.

En zo ‘zoomen’ de leden nu al bijna een jaar met de afzonderlijke stemgroepen. “Het is behelpen, maar we houden de moed erin. Juist omdat we iets hebben om naar uit te kijken, een belofte die volgend jaar hopelijk z’n vervulling krijgt: COV Gorkum bestaat in 2022 honderd jaar. En voor dat jubileum zijn we hard aan de slag, nu nog online, maar straks als het weer mag: live!”

Allerlei ideeën worden uitgedacht en voorbereid om het jubileumjaar voluit te kunnen vieren. “Wat een feest zal het zijn als het mooiste werk wat J.S. Bach schreef, zijn Magnum Opus, de Hohe Messe, zal klinken in de Grote Kerk! Daar dromen we van!”

Belangstellenden kunnen zich inschrijven als projectlid. Voor meer informatie: www.covgorkum.nl.