Té druk in Beatrixziekenhuis: bezoekregeling wordt aangepast

GORINCHEM/REGIO • Het is op sommige momenten te druk in het Beatrixziekenhuis. Reden om de bezoekregeling voor de verpleegafdelingen aan te scherpen.

Tussen 17:00 en 19:00 uur mag er één volwassene op bezoek komen. Kinderen mogen niet meer op bezoek komen. Bezoekers mogen elkaar niet afwisselen.

Het aanpassen van de maatregelen is volgens het ziekenhuis nodig om de situatie veilig te houden en verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De bezoekregeling op een rij:

Polikliniek

Kom alleen naar uw afspraak op de polikliniek. Dat is belangrijk om te voorkomen dat het te druk wordt in het ziekenhuis. Kunt u niet alleen komen, dan mag er maximaal één begeleider mee. Extra begeleiders worden niet toegelaten in het ziekenhuis.

Een patiënt brengen of halen bij opname en ontslag

Patiënten mogen door één begeleider bij opname en ontslag gebracht en gehaald worden naar en van de afdeling. Dat geldt ook voor de dagbehandeling. Tijdens de behandeling mogen begeleiders niet in het ziekenhuis blijven.

Op bezoek bij een patiënt

Patiënten mogen dagelijks tussen 17.00 en 19.00 uur bezoek ontvangen. Er is dan één volwassen bezoeker van harte welkom. Kinderen mogen niet meer op bezoek komen. Bezoekers mogen elkaar niet afwisselen.

Op sommige afdelingen gelden afwijkende bezoekregels, bijvoorbeeld op de kinderafdeling, Intensive Care en Verloskunde.

Op bezoek bij een kind

Eén ouder of verzorger mag 24 uur per dag op bezoek. U mag dus ook blijven slapen. Tijdens het bezoekmoment tussen 17.00 en 19.00 uur is daarnaast één extra bezoeker welkom. Kinderen mogen niet meer op bezoek komen.

Op bezoek bij (aanstaande) moeder en baby

Tot en met de zevende dag na de bevalling mogen beide ouders (of verzorgers) 24 uur per dag bij de pasgeboren baby blijven. Na deze zevende dag mag per dag één ouder of verzorger bij een pasgeboren baby op bezoek. Dit mag 24 uur per dag. Daarnaast mag er één volwassen bezoeker één keer per dag op bezoek. Tijdens de bevalling mag de partner aanwezig zijn. Bij zwangere patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis is één volwassen bezoeker welkom tussen 17.00 en 19.00 uur. Kinderen mogen niet meer op bezoek komen.

Uitzonderingen

Op sommige afdelingen en in sommige gevallen worden bezoekafspraken op maat gemaakt.

https://www.rivas.nl/beatrixziekenhuis/nieuws/nieuwe-bezoekregeling-patienten/