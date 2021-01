Burgemeester Theo Segers: ‘Wees fier op Molenlanden’

MOLENLANDEN • Theo Segers voelt zich na een jaar burgemeesterschap voor honderd procent thuis in ‘zijn’ gemeente Molenlanden.

Een appartementje in Hoornaar, met een bescheiden hoeveelheid vierkante meters, aan het begin van 2020; Theo Segers, de kersverse burgemeester van Molenlanden, werkt vanachter zijn laptop. Bij een vergadering verkast echtgenote Anneke naar de slaapkamer. Voor een bestuurder die zich bij voorkeur onder de mensen begeeft was het verre van de ideale start.

“Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om deels vanuit mijn vorige woonplaats IJhorst te gaan werken. Ik reed in die tijd heel wat heen en weer”, blikt Segers terug. “Maar toen zat ik 160 kilometer verderop. Ik ben ervan overtuigd dat een burgemeester in zijn of haar gemeente móet wonen.”

Giessenburg

Die voorwaarde is ingevuld. Na Hoornaar volgde een tijdelijk onderkomen langs de Lek in Groot-Ammers en inmiddels heeft het burgemeestersechtpaar een woning gevonden in Giessenburg. Maar ook figuurlijk voelt Molenlanden als thuis voor Theo Segers. “Deze prachtige gemeente is nu mijn gemeente”, knipoogt hij.

“De wandeltocht deze zomer met mijn vrouw is daarin heel belangrijk geweest. Een mooie kennismaking! Terugkijkend op het eerste jaar hoop ik dat er nog vele mooie jaren volgen.”

Lappendeken

In bestuurlijke zin viel hem op dat de fusie tussen Giessenlanden en Molenwaard zeer goed is verlopen. “De lappendeken van dorpen en vestingstad Nieuwpoort is in korte tijd een redelijk hechte gemeente geworden. Dat is een opmerkelijke prestatie. Tegelijkertijd heb ik gemerkt dat inwoners zelf heel erg hechten aan de eigenheid van hun woonplaats. En dat is net zo waardevol.”

Met een glimlach: “En ik kwam er al snel achter dat er ook rivaliteit tussen meerdere dorpen is, zoals tussen Goudriaan en Ottoland.”

Openhartigheid

Segers kwam terecht in een plattelandsgemeente, met bewoners die van aanpakken weten. “Dat lijkt op wat ik in mijn vorige gemeente, Staphorst, gewend was. Doorpakken, hard werken, dat is in de Alblasserwaard vanzelfsprekend. Wat me hier opvalt: de openhartigheid en de openheid waarmee mensen vertellen wat ze denken.”

“Én: op het eerste gezicht lijkt het alsof je door een authentiek boerenlandschap rijdt, maar ik ben zoveel innovatie tegengekomen. Ik ben er trots op hoe vooruitstrevend vele ondernemers hier werken.”

Borst vooruit

Gevraagd naar de mindere kanten van Molenlanden blijft hij het antwoord schuldig. “Wat ik wel vind is dat men hier te bescheiden is. Wees trots op dit prachtige gebied. Nee, trots is niet goede woord. Fier, dat is beter. Wees fier op Molenlanden. We mogen best wat meer met de borst vooruit lopen.”

Wat niet wil zeggen dat er geen opgaven liggen voor de toekomst. Burgemeester Segers hoeft daar niet lang over na te denken. “Een goed voorbeeld is de woningmarkt. Ik kan inmiddels uit eigen ervaring zeggen dat het lastig is een geschikt huis te vinden. Voor bijvoorbeeld starters is dat nog veel moeilijker. Dat is echt een zorgpunt.”

Werkgelegenheid

“Zeker zo belangrijk is de verbetering van de bereikbaarheid en de ontsluiting van de Alblasserwaard; als het water over of door de dijken komt, hoe komen we dan de polder uit? Of neem de werkgelegenheid: de vele ontslagen bij IHC in Kinderdijk is daarvan een goed voorbeeld.”

Het zijn onderwerpen waar hij niet direct invloed op heeft. “Al denken velen nog altijd dat de burgemeester de baas over alles is. Als we er met de wethouder niet uitkomen, dan regelt hij het wel. Dat was in de tijd van weleer misschien zo, maar zo werkt het nu niet meer.”

“Mijn rol is hierin veel meer het verbinden van partijen, wat olie in de machine druppelen om processen soepeler te laten verlopen. En natuurlijk maak ik gebruik van mijn bestuurlijke ervaring en netwerk om voortgang te boeken. Dat kan van meerwaarde zijn voor ons team. Al zie ik mezelf zeker niet als mentor, ik geniet er oprecht van om mensen in mijn omgeving te zien groeien en daar een bijdrage aan te mogen leveren.”

Coronacrisis

De coronacrisis drukte een levensgroot stempel op het eerste jaar van zijn burgemeesterschap in Molenlanden. Over het algemeen is Segers meer dan tevreden over hoe ‘zijn’ inwoners zich aan de coronamaatregelen houden, ook tijdens de tweede lockdown.

“Neem de jaarwisseling: die is in onze gemeente probleemloos verlopen, terwijl in een buurgemeente de ME ingeschakeld moest worden. Er wordt door bedrijven veel aandacht besteed aan thuiswerken en ook in de buitenruimte zie je dat mensen afstand houden van elkaar. Nu hebben we in deze landelijke omgeving wel het voordeel dat we daar de gelegenheid voor hebben.”

Avondklok

Op het gebied van openbare orde en veiligheid, een taak van de burgemeester, speelt deze weken vooral de avondklok. In het overleg van de Veiligheidsregio had Theo Segers een andere invulling ingebracht.

“Ik heb gepleit voor een nog strengere avondklok, maar dan wel in combinatie met het weer openstellen van scholen. Vooral over de impact op de jeugd maak ik me echt grote zorgen. Daarom doe ik graag de oproep: mensen, let alstublieft een beetje op elkaar. Ik merk dat die aandacht er tijdens de eerste lockdown er volop was, maar dat het tijdens de tweede lockdown wat is ingezakt. Pak die telefoon om iemand een half uurtje te spreken, stuur een kaartje; het zijn maar kleine handelingen, maar zeker in deze tijd hebben die een grote betekenis.”

Kerkgang

Ook de kerkgang ligt onder de loep. Collega-burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden deed via een Twitter een indringende oproep om alleen online diensten te houden, ondanks het feit dat er formeel de vrijheid is om diensten met dertig mensen bij te wonen. Burgemeester Segers prefereert het contact met de kerken afzonderlijk.

“En dat contact is intensief. Het is lastig om alle kerkelijke gemeenten over één kam te scheren. Maar gezien de huidige strenge maatregelen, de oproep van de PKN om niet meer samen te komen en de dreiging van het virus pleit ik er ook voor om alleen online diensten te houden. Wees dankbaar dat de techniek de mogelijkheden biedt om toch kerkdiensten te houden, al is het dan op afstand.”