Bibliotheek Noordeloos ontvangt cheque van de Rabobank

NOORDELOOS • Elk jaar geeft de Rabobank een deel van haar winst weg via het coöperatiefonds. Ook de leden van hun jongerenraad hebben een persoonlijk budget waarmee zij lokale initiatieven kunnen steunen.

Lu Li Heerkens uit Noordeloos is lid van de jongerenraad Rabobank Lek en Merwede. Ze koos ervoor om haar cheque dit jaar te besteden aan voorleesboeken voor Bibliotheek Noordeloos. “Door te investeren in voorleesboeken kan bijgedragen worden aan het verbeteren van leesvaardigheid op jonge leeftijd. Ik denk dat dit past in het thema van duurzaam groeien, door duurzame ontwikkeling van kinderen”, aldus Lu Li.

Vrijdag 22 januari overhandigde ze de cheque van 500 euro aan Ankie Kesseler, directeur-bestuurder van de Bibliotheek AanZet, en bibliotheekmedewerker Marie-Louise Luycks.

Community

De Bibliotheek AanZet vindt het belangrijk dat iedereen op zijn of haar manier kan meedoen in de samenleving. Om dit mogelijk te maken in heel de gemeente Molenlanden, werd de bibliotheek Noordeloos vorig jaar geopend in het Noorderhuis. Ankie Kesseler: “De juiste informatie, inspiratie en vaardigheden zijn basisvoorwaarden om mee te kunnen doen. Met het servicepunt in Noordeloos leveren we hier samen met alle betrokken inwoners een bijdrage aan. Ik vind het dan ook geweldig dat Lu Li aan ons denkt. Met haar schenking bouwt ze mee aan de community die we willen creëren voor íedereen. Juist in deze coronatijd is de rol van de bibliotheek hierin extra belangrijk. We mogen nu natuurlijk niet open, maar onze leden kunnen wel boeken afhalen en zo blijven lezen en leren.”

Geld wordt goed besteed

Het grootste gedeelte van het ontvangen bedrag gaat naar de aanschaf van prentenboeken voor kinderen van 0-4 jaar en een deel naar de groep 4-6 jaar. “We kiezen vooral voor extra boekjes voor 0-4 jarigen, omdat deze collectie in Noordeloos nog erg klein is en hier wel veel vraag naar is. We gaan zowel nieuwe titels aanschaffen als bestaande titels die goed worden uitgeleend.”

Ook de twee voorleesvrijwilligers van Bibliotheek Noordeloos worden gevraagd om hun favoriete titels door te geven. Zij gaan de nieuwe prentenboeken gebruiken tijdens de voorleesuurtjes in het Noorderhuis. Zodra de bibliotheek haar deuren weer mag openen, gaan deze voorleesmomentjes weer van start.

“Met de cheque bieden we ouders en opa’s en oma’s straks dus meer keuze om uit voor te lezen. Hier zijn we heel blij mee, want jonge kinderen die dagelijks 15 minuten worden voorgelezen, presteren later beter op school. Daarom is een abonnement voor kinderen tot 18 jaar altijd gratis. Op deze manier kunnen ook ouders met een minder ruim budget voorleesboeken lenen om de ontwikkeling van hun kind te ondersteunen”, aldus Ankie Kesseler.