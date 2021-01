Termeise emeritus predikant doet alarmerende oproep aan synode PKN

AMEIDE • Emeritus predikant Sam Janse uit Ameide is medeondertekenaar van een alarmerende open brief aan de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De generale synode van de PKN vergadert vandaag, vrijdag 29 januari. Samen met negen andere ondertekenaars roept Janse de PKN op om duurzaam handelen bovenaan de agenda te zetten. ‘Synode, voor onderzoek is het te laat!’, luidt de titel van de open brief.

Kinderspel

De synode bespreekt vandaag een document met de titel ‘De toekomst open tegemoet’. De tekst moet de dienstenorganisatie van de PKN helpen om ideeën en idealen om te zetten in concreet beleid. Tot ontzetting van de briefschrijvers gaat het in dit document nauwelijks over duurzaamheid. ‘We zitten midden in de problemen van de corona-crisis, maar dat is natuurlijk kinderspel vergeleken bij de problemen die er aankomen’, aldus de opstellers van de brief.

Te laat

Janse en zijn medeschrijvers missen aandacht voor onder andere klimaatverandering, biodiversiteit, consumentisme, levensstijl en keuzes die gemaakt moeten worden. Ze konden één zin vinden over duurzaamheid, in het kader van vluchtelingen en armoedebestrijding: ‘We gaan onderzoeken op welke manier “duurzaamheid en de zorg voor de schepping” hieraan kan worden toegevoegd’. De briefschrijvers reageren: ‘Beste mensen van de synode, voor onderzoek is het te laat.’

Nu handelen

Het tiental vindt dat er al genoeg is onderzocht over klimaatverandering, stikstofuitstoot, achteruitgaande biodiversiteit, zeespiegelstijging en vluchtelingenstromen. ‘Onderzoek moet doorgaan, maar we weten genoeg om te handelen. Nu. Hier en nu.’

Offers brengen

De schrijvers vinden dat de kerk en haar leden bereid moeten zijn offers te brengen, in het belang van de aardbol. ‘Het gaat erom los te komen van het consumentisme dat ons aangepraat wordt, van het ‘bedrog van de rijkdom’ waar de Bijbel het over heeft. Om het eenvoudige leven te ontdekken als het goede leven.’

Ondertekenaars

De andere ondertekenaars zijn theologen, maar ook een econoom en journalist ondertekenden de oproep. Hun namen: Margriet van der Kooi (Driebergen), Bert de Leede (Amersfoort), Wilma de Leede-de Kruijf (Amersfoort),Trees van Montfoort (Utrecht), Koos van Noppen (Amersfoort), Matthias Olthaar (Beilen), Jacques Schenderling (Ingen), Paul Schenderling (Amersfoort), Eva van Urk-Coster (Dordrecht).