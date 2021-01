Realisatie tiny houses verloopt stroef in Molenlanden; één verzoek goedgekeurd

MOLENLANDEN • Het gaat nog niet zo snel met de realisatie van tiny houses in de gemeente Molenlanden. Een jaar nadat de gemeenteraad de deur open zette voor minihuizen zijn er 18 verzoeken ingediend, waarvan er één is goedgekeurd.

Maar het is nog maar de vraag of dat ene goedgekeurde verzoek ook daadwerkelijk omgezet wordt in een echt tiny house, omdat de aanvrager er financieel nog niet uit is.

De gemeenteraad van Molenlanden heeft vorig jaar ingestemd met een voorstel om de bouw van tiny houses en small houses toe te staan, omdat er behoefte aan is en de belasting voor het milieu daardoor verminderd wordt.

In de praktijk blijken er nogal wat haken en ogen te zitten aan de uitvoering van dat idee. De gemeente krijgt veel eerste vragen en verzoeken binnen die nooit een vervolg krijgen in de vorm van een principeverzoek. “Allereerst komt dat doordat mensen in de loketfase enthousiast zijn maar niet concreet worden wanneer men weet wat er bij komt kijken”, meldt de gemeente Molenlanden.

Afvalwater

Daarnaast loopt de gemeente tegen landelijke regelgeving aan voor wat betreft de afvalwatervoorzieningen. Er is voor nieuwe woningen een aansluitplicht op het riool, waardoor niet overal kan worden voldaan aan het uitgangspunt van de pilot om tiny houses off-grid te realiseren. Dit heeft in het afgelopen jaar intensieve afstemming gevraagd tussen gemeente en waterschap. Inmiddels is er een beleidsdocument gemaakt dat bij verzoeken als leidraad gevolgd kan worden.

Ander obstakel vormt het standpunt van de provincie dat tiny houses en small houses worden gezien als ‘normale’ woningen en dus meetellen in de te realiseren woningaantallen voor de gemeente Molenlanden. De provincie telt tijdelijke woningen alleen onder bepaalde voorwaarden niet mee, onder andere als het om (sociale) huur gaat.

Andere benadering

“Omdat in Molenlanden de behoefte niet zozeer in de huursector maar juist in de koopsector ligt, brengen we dit bij de provincie onder de aandacht en vragen we om een andere benadering”, aldus de gemeente Molenlanden. “Mocht de provincie bij het standpunt blijven, dan zullen we wellicht anders om moeten gaan met het toestaan van tiny houses. Zeker in plaatsen waar minder ruimte is voor nieuwe woningen.”

Intussen staat de teller op 18 ingediende verzoeken voor in totaal 42 tiny houses, waarvan er slechts 1 goedgekeurd is. Aan de andere kant zijn er ook nog geen verzoeken afgewezen. Vier verzoeken zijn momenteel in afwachting van een door gemeente en het Waterschap gedeeld standpunt over de afvalwaterzuivering.