Nieuwe mbo-opleiding transport en logistiek start in Schelluinen: Vlot Logistics Academy

SCHELLUINEN • Vijftien mbo 2-niveau leerlingen gaan in het schooljaar 2021-2022 van start aan de Vlot Logistics Academy. Deze nieuwe vorm van middelbaar onderwijs op het gebied van transport en logistiek is opgezet door de Alblasserwaardse logistieke dienstverlener Vlot Logistics, het ROC Da Vinci College Dordrecht en Gorinchem en Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL).

Vlot Logistics heeft voor vijftien leerling-werknemers (BBL’ers) leerwerkplekken beschikbaar. Deze leerlingen werken vier dagen per week in het bedrijf. Een dag per week geven docenten van het ROC Da Vinci College les op de Vlot Logistics Academy.

‘Door de lessen in een werkomgeving te verzorgen, is de kans groter dat studenten het mbo-diploma behalen’, stellen de initiatiefnemers in een persbericht. ‘Bijkomend voordeel voor hen is dat zij minder ver hoeven te reizen. Leren en werken worden zo extra aantrekkelijk.’

Innovatief

Willem de Vries, directeur STL: “Deze vorm van onderwijs is zeer innovatief. Voor vmbo-leerlingen die op mbo 2-niveau een vervolgstudie gaan doen in de richting transport en logistiek is er nu een nieuwe leervorm die beter aansluit op hun wensen. Zij volgen geen lessen meer op school, maar krijgen onderwijs op een bedrijf in de buurt. De lessen worden verzorgd door mbo-docenten en sluiten maximaal aan op de praktijk.”

STL zorgt namens de werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector transport en logistiek voor instroom en duurzame inzetbaarheid van vakbekwaam personeel. De leerling-werknemers komen in dienst van STL en worden gedetacheerd bij Vlot Logistics.

Vrachtwagenchauffeur

Ze krijgen betaald volgens de cao-beroepsgoederenvervoer en leren in de praktijk het vak van vrachtwagenchauffeur of logistiek medewerker. STL biedt leerlingen een arbo- en heftruckopleiding, een Studieplan en tot 90% subsidie op alle opleidingen voor de rijbewijzen B, C en CE.

Deze leerlingen zijn na het succesvol doorlopen van een tweejarig leerwerktraject verzekerd van een baan met een volwaardig salaris. Meer informatie over deze samenwerking van STL, het ROC Da Vinci College en Vlot Logistics: www.stlwerkt.nl/vlot.