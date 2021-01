Raad van State: bezwaren tegen vergunning timmerloods Minkeloos zijn ongegrond

NOORDELOOS • De Raad van State veegde woensdag de bezwaren tegen de vergunning voor een timmerloods aan de Minkeloos 6 in Noordeloos van tafel. Omwonenden, onder wie oud-wethouder Teus van Houwelingen, hadden bezwaar aangetekend tegen deze in 2017 afgegeven vergunning.

In een eerdere rechtszaak in 2018 had de rechtbank de bezwaren van Van Houwelingen en zijn buren, de familie Bor van Minkeloos 2, juist wel gegrond verklaard. De Raad van State - het hoogste gerechtsorgaan in Nederland - heeft deze uitspraak echter vernietigd.

Het gebouw staat er inmiddels al enkele jaren. De gemeente Giessenlanden wilde toestemming verlenen aan de bouw van de timmerwerkplaats op deze locatie, maar had juridische steken laten vallen.

Meubelmakerij

De omgevingsvergunning ging namelijk niet alleen over het realiseren van een bijgebouw maar ook over het gebruik ervan als kleinschalige aan-huisgebonden meubelmakerij.

De rechtbank oordeelde in 2018dat een specifieke verklaring van geen bedenkingen aan de raad gevraagd had moeten worden. Tegen deze uitspraak heeft de gemeente Molenlanden hoger beroep ingesteld.

Verplaatsen

Daarin veegde de Raad van State alle punten van de bezwaarmakers van tafel. Het ging daarbij onder meer om het verplaatsen van de plek van het nieuw te bouwen pand met enkele meters na de vergunningaanvraag.

Hierdoor zou volgens de bezwaarmakers het uitzicht vanuit één van de woningen verdergaand belemmerd worden. De Raad van State stelt echter: ‘Het gaat om een geringe verschuiving, waarmee de aard, omvang en ruimtelijke uitstraling van de loods niet ingrijpend zijn gewijzigd.’

De volledige uitspraak is hier te vinden.