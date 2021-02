Meer aandacht voor creativiteit dankzij Muziek- en Cultuurcentrum Forte

MOLENLANDEN • Creativiteit is belangrijk voor de kenniseconomie en voor het aanleren van een flexibele levenshouding, blijkt uit onderzoek. Maar lessen in bijvoorbeeld tekenen, drama, beeldhouwen of muziek zijn vooral gewoon leuk natuurlijk.

Scholen en ouders denken nog te vaak dat cultuuronderwijs minder belangrijk is dan basisvakken als rekenen en taal, merkt cultuurcoach Willeke van Rooijen van Muziek- en Cultuurcentrum Forte (MC Forte). Een vergissing, want voor een goede ontwikkeling van de hersenen horen ook de creatieve vakken erbij, is haar overtuiging.

Makkelijk

Ook de gemeente Molenlanden ziet het belang ervan in en stelt budget beschikbaar voor de bevordering van dit onderwijs. MC Forte maakt het scholen makkelijk door het cultuuronderwijs voor hen te organiseren.

Werkdrukgelden

Willeke overlegt als cultuurcoach in Molenlanden met scholen over de invulling van cultuuronderwijs. “Er zijn scholen die al enorm actief zijn op het gebied van cultuureducatie”, merkt ze. “Maar er zijn ook scholen die er nog wat hulp bij kunnen gebruiken. Voor het seizoen 2020/2021 hebben CBS Rehoboth in Groot-Ammers en CBS Eben Haëzer in Groot-Ammers en Nieuwpoort zich bij ons gemeld. Ze zeiden: ‘We hebben werkdrukgelden gekregen van de overheid, die willen we inzetten voor cultuureducatie. Kan MC Forte ons helpen?”

Gevarieerd aanbod

Het antwoord was ‘ja’. In het netwerk van MC Forte bevinden zich onder andere docenten drama, tekenen, muziek en schaken. Op de genoemde scholen krijgen alle kinderen nu een gevarieerd aanbod. Willeke: “Alle leerlingen krijgen per week een uur lang cultuurles, bijvoorbeeld schaken. Dat hebben ze zes weken lang. Daarna zes weken lang tekenles, daarna zes weken lang drama of muziek. Sinds de tweede lockdown krijgen ze deze lessen digitaal.”

Succesmoment

MC Forte wil cultuur integreren in de samenleving. “Alles waar vraag naar is kunnen we aanbieden, van beeldhouwen en papier maken tot fotografie en dans. Het is dus heel breed. Ook hebben we kennis van fondsen. Soms monden de lessen uit in een heel gerichte vraag van de school: we zien wat het met onze kinderen doet, kunnen jullie meer leveren? De leerkrachten zien dat kinderen zich heel anders gaan uiten. En kinderen die in basisvakken niet zo goed zijn, kunnen tijdens de creatieve lessen hun succesmoment beleven.”

Lied of dans

De kracht van cultuureducatie zit hem erin dat kinderen zelf de route bepalen, vertelt Willeke. “De docent zegt niet: dit is de weg die je moet bewandelen. Daardoor zijn de eindresultaten soms heel verschillend. Leerkrachten gaan het belang inzien van dit onderwijs en merken ook dat je het kunt integreren in de basisvakken; als je de tafel van zes op een lied of dans leert, blijft hij veel beter hangen. We kunnen leerkrachten ook leren hoe zij dit zelf kunnen doen.”

Vertrouwen

Toen een aantal scholen aan MC Forte vroeg het vak mediawijsheid te organiseren, zocht Willeke contact met To Be in Dordrecht. “Mensen van To Be werken nu ook in opdracht van MC Forte. Kinderen leren omgaan met media en ook hoe ze hun beeldscherm op een creatieve manier kunnen gebruiken.” Willeke houdt bij het zoeken van docenten rekening met de ‘kleur’ van de school. “Ik vind het mooi om te merken dat ook de christelijke scholen erop vertrouwen dat wij mensen zoeken die voldoen aan hun verwachtingen.”

Enthousiaste reacties

Zelf is Willeke musicus. Ze volgde een opleiding aan het conservatorium en geeft dwarsfluit- en blokfluitlessen. Als cultuurcoach geniet ze van de enthousiaste reacties van kinderen op de lessen die het centrum aanbiedt. “De gezichtjes van de kinderen, die motiveren me.”

Gelukkige momenten

Begeesterd vertelt Willeke: “Ik liep een keer binnen bij een workshop drama. De hele klas moest uitdrukking geven aan een emotie. Een meisje vroeg: ‘Is verliefd zijn ook een emotie?’ De kinderen moesten zogenaamd in een bus stappen en de chauffeur groeten met een zelf gekozen emotie. De kinderen in de bus moesten die emotie overnemen. Je zag die hele bus veranderen. Het mooie is: kinderen die bij andere vakken niet zo vaak complimentjes krijgen, blijken soms talentvol te zijn in een creatief vak. Dat geeft hen gelukkige momenten.”

Meer scholen

Willeke hoopt dat meer scholen MC Forte gaan inschakelen voor cultuureducatie. “Het enige wat ze hoeven te doen is de werkdrukgelden inzetten. De lessen regelen wij. Ik zou willen roepen: ga het nou doen.”

Docenten

De docenten die momenteel de culturele lessen verzorgen zijn: Bob van Haaren (muziek), Monique Sentjens (drama), Piet Versteeg (techniek), Yarah Winkelaar (Media voor onderbouw), André Badjebeir (Media voor bovenbouw), Tea Lanchava (schaken). Van ‘buiten’ komt Arie Visser (tekenen, leerkracht CBS Rehoboth). Hij werkt niet via MC Forte, maar draait wel mee in het programma.