4 producten die je al in huis hebt waarmee je ecologisch kunt tuinieren

Ben jij geen zo’n fan van harde chemicaliën te gebruiken in jouw tuin? Of vind je het gewoon fijn om producten een tweede leven te geven? Lees dan vooral verder!

In dit artikel geven we je tips om te tuinieren met allerlei producten die je vast al in huis hebt. Handig, toch? Van natuurlijke oplossingen tegen ongedierte tot homemade meststoffen; je kunt behoorlijk veel zelf maken.

Azijn om onkruid te verdelgen

Als je het fijn vindt dat jouw tuintje er altijd piekfijn uitziet, dan ben je vast vaak in de weer om onkruid van tussen je gazon of tegels te halen. Het lijkt soms alsof je je omdraait en er weer onkruid te spotten is, zo snel kan onkruid groeien. Uiteraard zijn hier allerlei onkruidbestrijding producten voor op de markt, maar er zijn er ook al vele uit de schappen gehaald, bijvoorbeeld deze met glyfosaat, omdat deze giftig zijn voor in het water levende organismen. Gelukkig kun je met azijn al veel verhelpen! Giet wat azijn in een sprayflesje en spray op het onkruid en je ziet dat dit onkruid snel weggaat. Wat ook handig is, is kokend water op onkruid gieten. Dit is vaak de meest milieuvriendelijke oplossing.

Hergebruik gemalen koffie als meststof

Drink je dagelijks één of meerdere kopjes koffie? Dan heb je waarschijnlijk al tientallen kilo’s gemalen koffiegruis weggegooid over de jaren heen. Wist je dat dit een geweldige meststof is voor jouw planten indien er nog cafeïne in zit (dit is afhankelijk van hoe je jouw koffie maakt)? Laat je natte koffiegruis opdrogen en gooi het nadien bij de wortels van je planten. Gooi nooit natte koffiegruis bij je planten, want dit kan voor schimmels zorgen. Slakken houden bovendien niet van koffie, dus als je last hebt van slakken, sla je hiermee twee vliegen in één klap!

Plant je plantjes in eierdozen

Vind je het ook zo leuk om zaden of stekjes te laten uitgroeien tot mooie plantjes? Dan hoef je heus geen fancy stekjes dozen of tientallen potjes te kopen! Je hebt immers eierdozen in huis! Een eierdoos is sowieso al handig opgedeeld in 6 of 12 vakjes. Scheur de bovenkant van het karton, vul je karton met aarde en plant je zaadjes of ministekjes. Als deze beginnen te groeien, kun je de doos gewoon scheuren en alles planten, inclusief het karton.

Specerijen om ongedierte tegen te gaan

Je kent het verhaal: je hebt een mooie plant en op een dag merk je bij het water geven dat je plant er een beetje pips uitziet. Of dat er aan de bladeren of wortels werd geknabbeld. Horror! Gelukkig kun je ongedierte en insecten op allerlei manieren tegengaan. Een gekende old school truc is het mixen van kruiden zoals cayennepeper en chilipoeder en deze strooien rondom je plant. Werkt dit niet genoeg? Aaltjes werken ook goed om bijvoorbeeld mieren te verdrijven. Mieren willen immers geen aaltjes in de omgeving van hun nesten. Je kunt deze makkelijk in tuincentra kopen. Vergeet je masker niet te dragen en één van je ontsmettingsmiddelen mee te nemen om je kar te desinfecteren, en je bent klaar voor een tripje naar het tuincentrum!

Veel plezier met tuinieren!