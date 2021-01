Campagne Gorcumse Literatuurprijs gaat van start

GORINCHEM • De campagne voor de Gorcumse Literatuurprijs 2020/2021 voor jong en oud is inmiddels van start gegaan. Het thema is dit jaar geïnspireerd op Hugo de Groot, de bekende rechtsgeleerde en schrijver.

Hugo de Groot is van de boekenkist, Slot Loevestein en het poortje in Gorinchem. Hoewel de letter der wet Hugo na aan het hart lag, had hij zeker ook begrip voor overmacht.

Een belangrijke correctie in de campagne: in eerdere berichten stond 30 juni 2021 vermeld als uiterste inzenddatum van een bijdrage. De nieuwe ‘deadline’ is 31 oktober 2021, 23.59 uur.

Meer tijd dus om mee te doen en er wat moois van te maken. De schrijfopdracht is deze keer: ‘Wat laat je na, hoe wil je herinnerd worden?’ Dat moet volgens de organisatoren voldoende inspiratie kunnen geven. Want: “Hugo de Groot kan er over meepraten!”

Alle verdere informatie is te vinden op de website: www.gorcumseliteratuurprijs.nl.