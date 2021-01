Top 5 promotiemateriaal voor in jouw winkel

Om klanten bij jou in de zaak kennis te laten maken met de nieuwste en mooiste producten is het handig om deze goed en duidelijk te tonen. Wellicht met behulp van een leuke ‘instore’ korting of een extraatje bij de aankoop van een van die producten. Iedere zaak of showroom wil graag zijn of haar nieuwste producten verkopen.

In dit artikel staan de top 5 middelen om ervoor te zorgen dat jouw klanten de nieuwste producten niet over het hoofd zien.

1. Posters

Een heel voor de hand liggend middel zijn posters. Een poster op de deur van jouw zaak of in de omgeving van jouw zaak trekt als snel de aandacht, vooral als jouw winkel niet in een gigantisch drukke stad zit. Doordat je een opvallende poster met daarop bijvoorbeeld een sneakpreview van de nieuwste collectie plaatst zullen mensen in de winkel ook vragen naar deze collectie.

2. Flyers

Flyers zijn zeer bruikbaar in het op laten vallen van jouw nieuwste producten. In vergelijking met posters kun je flyers vele malen makkelijker verspreiden. Zo kun je flyers neerleggen bij andere winkels bij jou in de buurt, of zelfs in de wekelijkse krant laten stoppen die nagenoeg iedereen ontvangt. De flyers en posters zorgen vooral voor het bewustzijn van jouw nieuwe collectie.

3. Brochures

Laat brochures drukken, bijvoorbeeld bij Drukbedrijf.nl , met daarin de uitgebreide informatie die je op de posters of flyers niet kwijt kon. Met brochures geef je klanten de rust en tijd om jouw nieuwste producten te leren kennen en te bekijken. Al die opdringerige verkooppraatjes kijken mensen tegenwoordig snel doorheen. In tegenstelling tot flyers zijn brochures veel uitgebreider, maar daarentegen wel iets prijziger.

4. Roll up banners

Om de producten een stapje groter aan te duiden is het gebruik maken van roll up banners een zeer geschikt middel. Een roll up banner is eigenlijk niks anders als een verplaatsbare poster in een frame. Heel simpel, maar heel doeltreffend. Omdat een poster vaak wat hoger in je zicht hangt kijk je er wellicht langs. Een roll up banner kan je plaatsen waar je wilt, dus ook in de omgeving van de looproute in jouw zaak. Of nog directer, bij de ingang.

5. Led schermen

Als je echt een pakkend en duidelijk middel wilt gebruiken die helemaal van deze tijd is dan moet je eens gaan kijken naar led schermen. Led schermen zijn een soort van tv’s die animaties of video’s afspelen. Je kunt zelf video’s laten maken en dus laten zien wat jij wilt.