Vakantiepark Molenwaard en De Jong Intra Vakanties werken samen

OTTOLAND • De Jong Intra Vakanties en Vakantiepark Molenwaard slaan de handen ineen. Vanaf heden is het voor de gasten niet alleen mogelijk om hun avontuurlijk verblijf bij Vakantiepark Molenwaard via het vakantiepark zelf te boeken, maar ook via de bekende, internationale opererende reisorganisatie De Jong Intra Vakanties.

De Jong Intra Vakanties is sinds 1972 specialist in het samenstellen van vakanties. De samenwerking tussen De Jong Intra Vakanties en Vakantiepark Molenwaard heeft tot stand gebracht dat Vakantiepark Molenwaard vanaf heden onderdeel is van het vakantieaanbod van De Jong Intra Vakanties, dat bestaat uit verschillende internationale en nationale vakanties. De toegankelijkheid om een vakantie te boeken bij Vakantiepark Molenwaard wordt hiermee vergroot.

Lokaal aanbod

Normaliter organiseert De Jong Intra Vakanties voornamelijk buitenlandse reizen voor de consument. De samenwerking tussen Vakantiepark Molenwaard en De Jong Intra Vakanties heeft als gevolg dat het lokale aanbod van De Jong Intra Vakanties wordt verruimd met een nieuwe locatie, midden in de prachtige, Hollandse polder.

Extra speciaal

Deze samenwerking wordt door zowel De Jong Intra Vakanties als Vakantiepark Molenwaard beschouwd als extra speciaal. Deze samenwerking tussen De Jong Intra Vakanties en Vakantiepark Molenwaard is namelijk een regionale samenwerking; het Nederlandse servicecenter van De Jong Intra Vakanties bevindt zich in de directe omgeving van Vakantiepark Molenwaard.

“Jaren geleden maakte ik kennis met Michael van Hoorne en daarna met Fien en Teun. Ik was meteen zeer onder de indruk van het ‘totaalconcept’. Nu wordt er in de polder waarin ik zelf met veel plezier woon, een prachtig vakantiepark gebouwd met unieke huisjes en lodges variërend in grootte. Er wordt duurzaam gebouwd, er wordt gebruik gemaakt van streekproducten en er worden verrassende arrangementen aangeboden. Iets wat mij erg aanspreekt. Wij waren op zoek naar uitbreiding van ons Nederlandse aanbod, dus hoe leuk is het dat wij beiden, als oer Hollandse bedrijven, kunnen samen samenwerken om zoveel mogelijk gasten van dit unieke concept te laten genieten”, aldus Coby van Dongen, commercial director van De Jong Intra Vakanties.

“Het samenwerken met De Jong Intra Vakanties is het gevolg van een jarenlange relatie die is opgebouwd en onderhouden tussen Van Hoorne en deze fantastische club. Eén van de weinige touroperators die echt nog Nederlands is. Als geen ander begrijpen zij ons verhaal en dit gebied, welke zij ook versterken. Ik zie het als een voorrecht om samen te mogen werken en samen te bouwen aan Vakantiepark Molenwaard”, aldus Michael van Hoorne, CEO van Vakantiepark Molenwaard.