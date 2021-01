Oppositie Molenlanden houdt motie van teleurstelling op zak na commotie rond Pinkeveersebrug

MOLENLANDEN • CU, SGP en Progressief Molenlanden waren dinsdagavond in de gemeenteraad niet blij met het antwoord van wethouder Johan Quik op vragen over een artikel van deze krant, waarin aan het licht kwam dat de wethouder het waterschap 55.000 euro heeft toegezegd voor de vervanging van de Pinkeveersbrug, terwijl hij de raad hierover eerder anders informeerde. De oppositie overwoog een motie van teleurstelling, maar diende die uiteindelijk (vooralsnog) niet in.

Over het artikel ontstond dinsdag de nodige commotie. 'Klopt het of klopt het niet; kunt u onze zorg wegnemen?' Hierop wilden de oppositiepartijen en de eigen partij van de wethouder Quik, DoeMee! Molenlanden, graag een klip en klaar antwoord.

Dat antwoord bleef uit en komt volgende week via een raadsinformatiebrief. Reden voor de oppositie om een motie van teleurstelling te overwegen. Na een schorsing bleef deze in de achterzak.

Harry Stam (CU): "We zullen de gang van zaken tijdens deze raadsvergadering in het presidium bespreken. Pas als we er goed over gesproken hebben met elkaar, zullen we afwegen de motie eventueel alsnog in te dienen."

Maximale inspanning

In een toelichting vooraf noemde wethouder Quik de Pinkeveersebrug 'van grote waarde voor onze inwoners'. "We doen een maximale inspanning voor het beste resultaat. Maar het is complex vanwege de tegengestelde belangen van de betrokken partijen."

Quik beloofde de raad komende week een raadsinformatie waarin de feiten op een rij zullen worden gezet. In de eerstvolgende commissievergadering zal deze rib worden geagendeerd. "Ik vertrouw erop dat we tot een goed resultaat zullen komen", aldus Quik.

Feitenrelaas

Op de vragen vanuit de raad wilde de wethouder dinsdagavond niet expliciet antwoorden. "Om misverstanden te voorkomen", zei Quik, die in de rug werd gedekt door burgemeester Theo Segers: "Laten we het niet groter maken dan nodig."

Na nogmaals aandringen door CU, SGP, PM en DoeMee hield Quik voet bij stuk: "Volgende week krijgt u het feitenrelaas. Niet op basis van een artikel in de krant; ik hecht aan het complete verhaal."