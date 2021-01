Gemeente Molenlanden onderzoekt toekomst De Beemd in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • De gemeente Molenlanden is in overleg gegaan met stichting MFA Oud-Alblas en de beheerders om te bekijken op welke wijze en onder welke condities het beheer van dorpshuis De Beemd kan worden voortgezet.

Dat meldt de gemeente Molenlanden in een reactie op vragen die vorige week gesteld waren door de fracties van Progressief Molenlanden en de ChristenUnie.

Op maandag 18 januari ontvingen de gebruikers van De Beemd de mededeling van de beheerders dat zij er per 31 maart 2021 mee stoppen. Zij geven aan dat de financiële consequenties van corona hen de das om gedaan heeft.

Vervolgens gaf ook het bestuur van de Beemd aan de gebruikers te kennen dat zij per 1 april 2021 hun taken over willen dragen aan een nieuw bestuur. Zij legden in hun mededeling ook een verband met het stoppen van de beheerders. Er zijn nog geen kandidaten voor een nieuw bestuur, waardoor sluiting van het gloednieuwe dorpshuis dreigde.

De gemeente Molenlanden was niet vooraf op de hoogte gebracht van deze mededelingen en stelt alles in het werk om het dorpshuis open te houden. Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd, maar er zijn nog geen conclusies getrokken.

“Het college is zich overigens zeer bewust van haar verantwoordelijkheid in deze kwestie”, reageert het gemeentebestuur op de bezorgde vragen van Progressief Molenlanden en de ChristenUnie.