GIGA Molenlanden organiseert coronaproof wandeling

HOORNAAR • GIGA Molenlanden organiseert op dinsdag 9 februari een wandeling door het dorp en de polder van Hoornaar. Rekening houdend met de corona-voorschriften zal er in groepjes van maximaal twee personen gelopen worden.

De route zal door het dorp en de prachtige polder van Hoornaar voeren. Aan de hand van foto’s en vragen over de omgeving lopen deelnemers of de grote route van zes kilometer of de kleine route van vier kilometer.

Door de corona-voorschriften kan er met maximaal twee personen tegelijk worden gelopen. Daarnaast zal er ook op aparte vertrektijden worden gestart. Vertrekken kan vanaf 13.30 uur vanaf de parkeerplaats bij het Bruisend Hart in Hoornaar. De wandeling zal ongeveer anderhalf uur duren.

Bij het opgeven wordt de starttijd bekend gemaakt. Deelname aan de wandeling is gratis. Voor vragen of opgeven; neem contact op met GIGA Molenlanden via 06-22810286 of via info@gigamolenlanden.nl.