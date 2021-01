Handhavers gemeente Vijfheerenlanden veel tijd kwijt aan aanpak corona

VIJFHEERENLANDEN • De uitvoering van de handhavingstaken komt in Vijfheerenlanden zwaar onder druk te staan door een groot deel van de beschikbare capaciteit nog steeds moet worden ingezet om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

“Het is niet duidelijk hoe, wanneer en of de lockdown-maatregelen versoepeld (kunnen) worden en of we ons (ook na vaccinatie) moeten gaan aanpassen aan een nieuwe realiteit dan wel weer terugkeren naar onze voormalige levensstijl/levenswijze”, schrijft het college in een raadsinformatiebrief.

“Omdat dit uiterst onzeker is, is ook niet aan te geven wat de gevolgen zijn met betrekking tot het uitvoeren van de in het uitvoeringsplan opgenomen planning.”

In juni/juli 2021 zal de planning opnieuw tegen het licht worden gehouden.

Tijdelijke wet

Om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan is vanaf 1 december 2020 de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 van toepassing. De maatregelen zijn landelijk aangescherpt vanwege de snelle toename van het aantal besmettingen.

De handhavers (politie en Boa’s) zijn en worden ingezet om ervoor te zorgen dat de maatregelen worden nageleefd. Zij spreken organisaties, ondernemers en inwoners aan op hun gedrag.

Capaciteit

Ook zonder corona is de beschikbare capaciteit in Vijfheerenlanden onder de maat. Om de speerpunten opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2021 uit te kunnen voeren is 13.620 uur benodigd. De beschikbare capaciteit bedraagt 10.810 uur (basiscapaciteit 11.310 uur min 500 uur stagebegeleiding). Om dit programma (in zijn geheel) uit te kunnen voeren ontbreekt 2,1 fte.

In het uitvoeringsprogramma zijn vijf prioriteiten aangegeven: woninginbraken en geweld (’high impact crimes’), zorg en veiligheid (en overlastgevende jongeren), georganiseerde ondermijnende criminaliteit, verkeersveiligheid en cybercriminaliteit.