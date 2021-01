Digitale seniorendag in Groot-Ammers met film op Youtube

GROOT-AMMERS • De jaarlijkse seniorendag in Groot-Ammers zal dit jaar niet fysiek maar digitaal plaatsvinden. Op zaterdag 30 januari om 14.30 uur wordt er een film via YouTube uitgezonden.

Dit jaar zou de seniorenmiddag en -avond in Groot-Ammers plaatsvinden op 30 januari. Elk jaar is dit een fysieke bijeenkomst voor 55-plussers. Door de coronamaatregelen is dit jaar de bijeenkomst niet mogelijk. Daar hebben Stichting de Oranjevriend en de seniorencommissie een alternatief op bedacht.

De commissie heeft foto’s verzameld en er zal een mooi beeld worden gegeven van de historie van Groot-Ammers. Op de foto’s is te zien hoe het dorp is veranderd door de jaren heen. Met foto’s van het verleden en hoe die plek er nu uitziet. Tijdens de film wordt er toelichting gegeven van wat er op iedere foto te zien is.

Voorafgaand aan de online seniorendag is er op 23 januari een ‘Hart onder de riem’-boekje rondgebracht in Groot-Ammers. In dit boekje zijn herinneringen van de activiteiten van de Oranjevriend van de afgelopen jaren te zien en ook een deel van de foto’s die vertoond zullen worden in de film. De film is voor iedereen toegankelijk op YouTube.

Zie ‘Seniorendag 2021’ voor de film op zaterdag 30 januari om 14.30 uur. De uitzending is later ook terug te kijken.